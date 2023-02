Tays Reis explora sensualidade em novo single: "Liberdade de fazer o que eu gosto"

"Gosto de poder inspirar outras mulheres fazendo elas entenderem que ser elas mesmas é muito sexy", afirmou a cantora Tays Reis

Um dos grandes nomes da música baiana, Tays Reis (28) se reconectou com suas raízes para lançar nesta sexta-feira, 3, o seu novo single, Rabetão.

A cantora, que se tornou uma referência no arrocha, aproveita suas canções para falar sobre a liberdade do corpo feminino, além de influenciar as mulheres a se sentirem livres para fazerem o que quiserem.

Para a artista, é um privilégio poder se destacar em um gênero que por muito tempo foi dominado por homens, além disso, Tays ainda celebra o fato de poder explorar mais da sensualidade em suas músicas.

"Sempre amei essa liberdade de poder fazer o que eu gosto, dançar do meu jeito, do meu estilo e no meu caso a sensualidade acaba vindo naturalmente, gosto de ser eu mesma e ser sensual do meu jeito", afirmou.

Ela ainda ressaltou que se sente feliz em poder ser inspiração para outras pessoas através das suas canções empoderadas. "Gosto de poder inspirar outras mulheres fazendo elas entenderem que ser elas mesmas é muito sexy!", ressaltou.

O single Rabetão, que marca uma nova fase na carreira de Tays Reis, segue retratando o poder da mulher, além de fortalecer a sua relação pessoal com o arrocha. A música ainda chega acompanhado de um video clipe, que já está disponível no YouTube. Ele foi gravado na favela Doze do Cinga, na Vila Maria, Zona Norte de São Paulo, e exibe um pouco da cultura e da identidade do local, que remete um pouco das raízes da cantora.

Tays Reis em videoclipe da música 'Rabetão - Foto: Divulgação

