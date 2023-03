Bianca Andrade fala sobre apoio a Fred no BBB 23 após ser alvo de críticas: ''Fazendo minha parte''

Após ser criticada por puxar mutirão para Fred ficar no BBB 23, empresária e influencer Bianca Andrade se pronuncia na web

Após ter recebido críticas por apoiar seu ex, Fred Desimpedidos (33), no BBB 23, a influenciadora digital Bianca Andrade (28) se pronunciou nas redes sociais.

O brother disputa o décimo paredão do programa com Domitila Barros (38) e Gabriel Santana (23). Um deles será eliminado nesta terça-feira, 21.

Em sua conta no Twitter, na noite de segunda-feira, 20, Boca Rosa se justificou sobre o motivo de puxar mutirão para o jornalista permanecer no jogo e ressaltou que não concorda com alguns posicionamentos do ex no reality show comandando por Tadeu Schmidt (48).

"Gente, ele é pai do gudugo, é minha família e um dos meus melhores amigos… Também não concordo com alguns posicionamentos dele no jogo, mas quando eu sou parceira de alguém, eu não largo. Mesmo que a galera taque hate, só tô fazendo a minha parte po", disse ela.

Nos stories de seu Instagram, ao abrir caixinha de perguntas, Bianca comentou sobre sua vida amorosa. "Leve e feliz. Estou passando uma fase tão minha, focando tanto em mim, no meu filho, na minha família, nos meus amigos e nas minhas conquistas, que não tô dando muita abertura pros meus sentimentos "amorosos". Sei que um dia vou permitir alguém acessar esse espaço na minha vida, mas é que nesse momento eu tô amando essa paz!", respondeu.

Confira o post de Bianca Andrade:

gente ele é pai do gudugo, é minha família e um dos meus melhores amigos… tbm não concordo com alguns posicionamentos dele no jogo, mas quando eu sou parceira de alguém, eu não largo. Mesmo que a galera taque hate, só tô fazendo a minha parte po #FicaFred — Bianca Rosa (@BiancaAndrade) March 21, 2023

Bianca Andrade compartilha momento fofo entre mãe e filho

Bianca Andrade compartilhou em seu Instagram como curtiu um pouco de seu final de semana. A influenciadora mostrou um momento mãe e filho muito fofo. A empresária começou mostrando o filho Cris pintando um quadro com tinta guache, logo depois, Boca Rosa entrou na brincadeira do filho.

Em um outro vídeo publicado nos stories da influenciadora, o fruto do seu relacionamento com o influenciador Fred Desimpedidos aparecia com o rosto com tinta.

A ex-BBB ainda compartilhou uma série de fotos segurando o filho coberto de tinta da cabeça aos pés. O pequeno esbanjava fofura com um sorriso de orelha a orelha. “Acho que alguém se divertiu”, escreveu a participante do BBB 20.

