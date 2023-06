Dimas de Jesus, Fifo Benicasa abre o jogo sobre atuação: 'Não tem glamour'

Em entrevista à CARAS Brasil, Fifo Benicasa ainda conta sobre novos projetos e celebra reexibição de Jesus

Geminiano que não acredita em signos, ex-jogador de futebol e apaixonado por teatro: Este é o ator Fifo Benicasa (38). Conhecido por interpretar Dimas, em Jesus (RecordTV), ele se despediu do guerreiro Eliã da série Reis e declara aberta a temporada de "pesca" para novos trabalhos. Em entrevista à CARAS Brasil, ele afirma que, apesar de amar seu ofício, sabe que "não tem glamour nenhum nesse trabalho."

Após seis temporadas na pele do guerreiro, o artista conta que aprendeu ainda mais sobre a preparação necessária para os personagens. Benicasa diz que, diferente da preparação para Jesus , em Reis uniu a preparação física, com treinos, aulas de como segurar uma espada e andar a cavalo, e também a psicológica –etapa mais difícil de ser feita, de acordo com o ator.

"A preparação psicológica é a mais difícil sempre, porque temos que revisitar lugares que não são interessantes. Tenho que tocar nas minhas feridas como ator, para de alguma forma o espectador se reconhecer naquelas feridas", completa ele, que celebra a oportunidade de ter abordado a temática da família em seus últimos três trabalhos na RecordTV.

Benicasa diz que sua ligação com a família é forte, já que seus pais e outros parentes o apoiaram a seguir o sonho de atuar em uma época que não conseguia lucro com seus trabalhos. O artista jogou profissionalmente futebol dos 13 aos 19 anos e, após deixar a carreira, conheceu o teatro e decidiu estudar, pensando em mudar de carreira aos 21 anos, já que tinha outros trabalhos à época.

"Tive sorte de ter uma família maravilhosa, por isso gosto de abordar essa temática nos meus trabalhos". Para ele, a identificação do público é um reflexo de sua relação familiar e da abordagem do assunto nas telinhas. No ar na RecordTV com a reexibição de Jesus, ele diz ainda ser parado na rua pelos fãs de Dimas, seu personagem na trama.

O ator também conta que, com o passar do tempo, aprendeu a ser menos duro e rever seus trabalhos antigos, apesar de sempre buscar pontos em que enxerga melhora. "Se eu olhar uma cena antiga minha e achar que não precisa mudar nada, tem alguma coisa errada", completa o artista.

Além dos trabalhos na TV, Benicasa diz estar em um momento de transição em relação às redes sociais, buscando entender como usá-las da melhor forma para o seu trabalho. No Instagram, ele costuma compartilhar reflexões, momentos em família e também seus novos projetos, apesar de ser bastante reservado quanto à exposição. "Por mais que eu me entregue para todos os personagens, ninguém sabe onde eu estou cavando."

Agora, o artista diz estar preparando uma nova peça para os teatros. Intitulado Normal, o espetáculo é inspirado em um texto do Reino Unido sobre o assassino em série alemão Peter Kürten. "O autor da peça traz para a atualidade sobre o que é ser normal", explica ele, que investiu ao lado de um amigo de profissão no projeto. "E como todo ator, neste momento em que acaba o trabalho, viro um pescador. Trabalhar com arte no Brasil é uma guerra."

