Ex-garçom, ator Tiago Marques comenta estreia em Reis: "Está sendo bem desafiador"

Tiago Marques já trabalhou nas novelas Jesus e Gênesis e agora está no elenco da série Reis, da Record TV

18/10/2022

Nascido em Vitória, capital do estado do Espírito Santo, o ator Tiago Marques (29) se mudou para o Rio de Janeiro com o sonho de desenvolver sua carreira na arte. O jovem, que estudou teatro desde os 17 anos de idade e já havia trabalhado em algumas publicidades, teve o grande salto na carreira com a mudança de cidade.

Em um novo lar e sozinho, Tiago trabalhou como garçom até a chegada de novas oportunidades. Na televisão, teve passagem por três novelas, O Rico e Lázaro (2017), Jesus (2018) e mais recentemente Gênesis (2021), sucesso de audiência, na qual interpretou o personagem Er. Todas produções bíblicas da Record TV.

Foram essas experiências que levaram Tiago a conseguir o papel de Asael, sobrinho e comandante do exercíto de Davi e o filho mais novo de Zeruia, nesta quinta temporada de Reis, que teve sua estreia na última quinta-feira, 13. Para a CARAS, o ator contou mais sobre o personagem, os bastidores da produção e vida pessoal.

"Somos bastante parecidos, Asael é o mais novo de três irmãos e apesar de sempre passarem por dificuldades e ser um soldado israelita, ele não perde o senso de humor e está sempre comendo (risos). A diferença entre nós é que ele adora uma confusão e eu já sou a favor do diálogo e uma boa conversa", compara Tiago.

Tiago não é daqueles que almejavam a carreira artística desde a infância. Quando era adolescente, chegou a ter crises de pânico e ansiedade e foi aí que começou a se envolver com artes cênicas. Com os sintomas cada vez mais brandos, percebeu a arte como cura, assim como a religião.

"Eu fui criado no catolicismo. Frequentava a catequese aos sábados, fiz a primeira comunhão, crismei, participava do grupo de jovens da minha comunidade e dos grupos de orações. Não tem como negar que existe um ser superior que nos rege e nos dá sentido pra viver. Com o passar do tempo fui conhecendo outras religiões e entendendo que Deus está em tudo. A fé nós faz realizar o impossível, um grande exemplo foi Davi, mesmo sendo ungido pelo senhor, se ele não acreditasse que poderia vencer o Golias de nada adiantaria. Meu contato com a religião fortaleceu minha fé, a mesma fé que moveu Davi e seus soldados", revelou.

Questionado sobre o maiores desafios de interpretar Asael com relação aos outros personagens, Tiago destaca: "As preparações de luta medieval com espadas e lanças, têm sido bem intensas. Também estou fazendo aulas de montaria, onde cada etapa está sendo bem desafiadora. Eu sempre fui apaixonado por cavalos, monto desde de criança, mas descobri que montar não é subir no cavalo e sair andando. Tem muitos detalhes que nos ajudam a melhorar na montaria e nos dá mais segurança. Sem dúvidas vou continuar montando após a novela (risos)."

O ator também comparou sua atuação no começo da carreira com o trabalho que realiza atualmente. "Pode parecer contraditório, mas a maioria dos artistas tem uma enorme questão com insegurança, independente da área. Temos a necessidade de aprovação e aceitação, principalmente quando se fala de trabalho. Venho exercitando não me comparar e nem ir em busca de aprovação. Não espero comentários positivos ou negativos, faço meu trabalho, entrego e confio que dei o meu melhor".

Para encerrar, ele convidou os leitores da CARAS a conferirem o resultado, nas telinhas. "Podem esperar um personagem com força e bem habilidoso”, afirmou.