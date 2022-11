Deolane Bezerra conta porque nunca separou de Kevin em meio aos boatos de traição

Participante da 'Fazenda', Deolane falou sobre relacionamento conturbado com o falecido Mc Kevin

CARAS Digital Publicado em 07/11/2022, às 15h28

A advogada Deolante estava conversando com as amigas de confinamento na 'Fazenda 14', Pétala Barreiros e Moranguinho, quando começou a falar sobre o ex, Mc Kevin.

Ex-noiva do cantor que morreu ao cair da varanda da suíte de um hotel no Rio de Janeiro, a doutora contou porque apesar dos boatos de traição por parte dele, o casal nunca colocou fim na relação.

“Por que eu e o Kevin nunca nos separamos? Porque ele sempre vinha atrás”, disse na lata para as aliadas.

“Ele não tinha vergonha de se humilhar não. Não tinha. Ele não estava nem aí, tava ‘cagando e andando'”, completou falando do jeito do amado.

Sobre os boatos de infedelicidade que saíram na mídia sobre o cantor, ela afirma que ele lhe pedia para ignorar. “Ele me falava: ‘deixa o povo falar, vida! Daqui a pouco acontece uma fofoca nova e eles esquecem da gente'”, finalizou.

Entrada de Deolane no reality 'A Fazenda'

Advogada com escritório de direito, antes de entrar no reality Deolane falou sobre seus motivos para querer ser confinada. “Eu quis entrar em A Fazenda pelo motivo que todo mundo quer e talvez não fale: pela visibilidade. Para as pessoas conhecerem a verdadeira Deolane. Eu sou muito julgada e espero passar uma boa imagem”, desabafou.