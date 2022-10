A Fazenda 14: Deborah diz que Deolane afundou reality

Deborah Albuquerque acusa Deolane Bezerra de ter baixado nível do programa da Record TV

Durante conversa com aliados, a ex-Power CoupleDeborah Albuquerque acusou a advogada Deolane Bezerra de ter afundado o reality show rural A Fazenda 14. A ruiva está certa de que a viúva de Mc Kevin está queimando o programa por causa de seu vocabulário utilizado durante as brigas do confinamento.

Enquanto conversava com Bárbara Borges e Kerline Cardoso, a esposa de Bruno Salomão mostrou que está desanimada com a possibilidade de sua maior rival ser a campeã da temporada do programa da Record TV.

“Se for para morrer na praia, vendo que ela está se dando bem fazendo isso, eu não sei se vale a pena [continuar aqui], meu marido tem que avaliar. Você ficaria até o final para perder para ela e pegar um quarto lugar?", se questiona Deborah. “Será que é esse o nível que vai ter que virar a Fazenda? Ela baixou o nível, nunca foi assim”, continuou.

Ela ainda diz que Deolane é pior que Karol Conká, cantora que saiu com a maior rejeição da história do Big Brother Brasil, na edição de 2021, graças às suas atitudes com os outros participantes do programa. “A Conká não fala ‘b*ceta da mãe dos outros', fala?”, disse a ruiva.

"Tá bom, mas se fosse esse show de horrores, se o Brasil estivesse detestando, tirariam ela, mesmo o Thomaz falando que queria ir embora", avaliou Bárbara na sequência. "Por isso eu estou falando com o meu marido, se for para nadar, nadar e morrer na praia...", completou Deborah Albuquerque, referindo-se a Bruno Salomão.

Durante uma dinâmica na tarde deste domingo, 23, Deborah acusou Deolane de ter culpa na expulsão de Shayan Haghbin. A advogada, então, respondeu a sua rival, afirmando as falas das inimigas: “Fui lá, chamei a produção e questionei, falando que se ele ficasse, eu saia. Falei que se ele ficasse eu saia diante de uma agressão. Eu falei”, disse a viúva de Mc Kevin.

Depois de toda a repercussão do assunto, a equipe de Deolane decidiu se manifestar nas redes sociais e acusou o grupo B da casa de fazer a mesma coisa e pedir a expulsão de Tiago. “O grupo B e sua torcida estão indignados porque a Deolane disse que se não expulsassem o Shay ela sairia, porém esqueceram que o próprio grupo B fez a mesma coisa em relação ao Tiago, né? Ameaçaram fazer uma rebelião e sair do programa caso o Tiago não fosse expulso. Segue o VAR”, publicou o perfil da advogada.