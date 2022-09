A Fazenda 14: Deolane Bezerra revela motivo para entrar no reality

Deolane Bezerra é confirmada em A Fazenda 14 e revela do que tem medo durante o período confinada no reality show

CARAS Digital Publicado em 06/09/2022, às 11h58

A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra faz parte do elenco de A Fazenda 14, da Record TV, e o seu nome foi confirmado na manhã desta terça-feira, 6, durante o programa Hoje Em Dia. Ela conversou com os jornalistas durante uma coletiva de imprensa e declarou que entrou no programa para ter mais visibilidade.

“Eu quis entrar em A Fazenda pelo motivo que todo mundo quer e talvez não fale: pela visibilidade. Para as pessoas conhecerem a verdadeira Deolane. Eu sou muito julgada e espero passar uma boa imagem”, disse ela, que ainda não sabe qual será a sua personalidade no jogo. “Será a Deolane verdadeira, que o público conhece. Eu não consigo fingir. Se tiver que ser paz e amor, será. Se tiver que ser tiro, porrada e bomba, vai ser”, afirmou.

Por fim, ela entregou qual é o seu medo de ter aceitado o convite para o programa. “[Tenho medo] da saudade, da dor da saudade. Tenho medo de não saber lidar com a saudade da minha família e querer voltar para casa antes”, confessou.

O reality show A Fazenda 14 começará no dia 13 de setembro e terá o comando da apresentadora Adriane Galisteu.

Nesta terça-feira, 6, a Record TV confirmou seis nomes de participantes de A Fazenda, e são eles: Ellen Cardoso, Ruivinha de Marte, Deborah Albuquerque, Thomaz Costa, Iran Malfitano e Deolane Bezerra.