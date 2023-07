De volta, Marina Ruy Barbosa se pronuncia sobre nova personagem: 'Melhor'

Após aparecer em chamada da próxima novela das sete, Marina Ruy Barbosa se pronuncia sobre papel de vilã em 'Fuzuê'

A atriz Marina Ruy Barbosa apareceu na chamada da próxima novela das sete, Fuzuê, que substituirá Vai Na Fé, em agosto, e chamou a atenção dos fãs. De volta às telinhas como a vilã Preciosa, a ruiva falou em sua rede social nesta segunda-feira, 17, sobre a experiência de interpretar o papel da malvada.

A empresária do ramo da moda, que usará looks de sua marca nas gravações, contou que está sendo libertador viver uma vilã após muitas mocinhas. Na trama, ela será filha de Bebel, personagem de Lilia Cabral, e causará para manter a irmã Luna (Giovana Cordeiro) longe da herança deixada pelo pai.

"Amando. Preciosa é realmente uma personagem que chegou no melhor momento pra mim! Estou muito feliz! E mais ainda agora de vocês terem gostado da minha chamada", escreveu a famosa em seus stories.

Em Fuzuê, Marina Ruy Barbosa viverá a empresária que gosta de ostentar. Além de ser herdeira e administradora da Conde Montebello Joias, ela será uma apresentadora de TV como coach de riqueza. Na história, a ruiva é casada com Heitor, interpretado por Felipe Simas.

Ainda nos últimos dias, a atriz impressionou ao exibir seus bolos de aniversário. Os doces foram feitos inspirados em seu estilo e em sua cor preferida. O resultado luxuoso foi aplaudida por ela em sua rede social.

Marina Ruy Barbosa mostra comemoração de aniversário e reflete: ''Me reconectar''

A atriz Marina Ruy Barbosa usou as redes sociais no sábado, 01, para compartilhar um álbum de fotos de sua comemoração de aniversário. Ela completou 28 anos de idade na última sexta-feira, 30!

Em sua conta no Instagram, a artista publicou uma sequência de registros de sua festa. Nas imagens, a ruiva aparece usando um vestido prateado. Ao legendar da publicação, Marina fez uma reflexão sobre a chegada de mais um ciclo.

"Passei meus últimos dias super reflexiva sobre tudo e grudada na família. Celular no modo avião pra me desligar e me reconectar comigo! Eu nem consigo expressar e agradecer tantas coisas incríveis que já aconteceram até aqui na minha vida e no meu último ano. Obrigada, amigos, por tanto amor e, claro, vocês que me acompanham e apoiam por aqui que são parte também da minha felicidade. É o começo de um novo ciclo. Vamos celebrar! Muito feliz!", escreveu.