De biquíni, Marina Ruy Barbosa choca com beleza arrebatadora: 'Que deusa'

Em praia paradisíaca, Marina Ruy Barbosa choca ao exibir curvas esculturais e cintura finíssima em biquínis estilosos

A atriz Marina Ruy Barbosa parou tudo na rede social nesta quarta-feira, 05, ao mostrar cliques de sua viagem pela ilha de St. Barths, no Caribe. Cheia de estilo e elegância, a empresária roubou a cena no local paradisíaco ao aparecer de biquíni.

Usando um modelo verde e em outro momento um azul, a ruiva deu um show de beleza. Além de esbanjar suas curvas esculturais no cenário sem defeito, Marina Ruy Barbosa exibiu alguns momentos que viveu por lá.

Jantares luxuosos, dias na praia e uma festa de aniversário pelos seus 28 anos foram alguns dos eventos que vivenciou na ilha. "48h in St Barths", contou sobre ter passado dois dias no local.

Nos comentários da publicação, os internautas se mostraram chocados com a beleza natural da musa. "Que deusa", admiraram os fãs. "Simplesmente maravilhosa", escreveram. "Ela não brinca em postagem", disseram outros.

Ainda nos últimos dias, a atriz impressionou ao exibir seus bolos de aniversário. Os doces foram feitos inspirados em seu estilo e em sua cor preferida. O resultado luxuoso foi aplaudida por ela em sua rede social.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa)

Marina Ruy Barbosa mostra comemoração de aniversário e reflete: ''Me reconectar''

A atriz Marina Ruy Barbosa usou as redes sociais no sábado, 01, para compartilhar um álbum de fotos de sua comemoração de aniversário. Ela completou 28 anos de idade na última sexta-feira, 30!

Em sua conta no Instagram, a artista publicou uma sequência de registros de sua festa. Nas imagens, a ruiva aparece usando um vestido prateado. Ao legendar da publicação, Marina fez uma reflexão sobre a chegada de mais um ciclo.

"Passei meus últimos dias super reflexiva sobre tudo e grudada na família. Celular no modo avião pra me desligar e me reconectar comigo! Eu nem consigo expressar e agradecer tantas coisas incríveis que já aconteceram até aqui na minha vida e no meu último ano. Obrigada, amigos, por tanto amor e, claro, vocês que me acompanham e apoiam por aqui que são parte também da minha felicidade. É o começo de um novo ciclo. Vamos celebrar! Muito feliz!", escreveu.