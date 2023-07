Que luxo! Marina Ruy Barbosa mostra seus bolos de aniversário: 'Amei'

Celebrando 28 anos, Marina Ruy Barbosa mostra que teve mais de um bolo luxuoso em seu aniversário; veja

A atriz Marina Ruy Barbosa comemorou a chegada de seus 28 anos no dia 30 de junho e teve várias celebrações. Além de vários eventos, a famosa ainda contou com diversos bolos para soprar as velinhas do novo ciclo.

Sinônimo de estilo e luxo, a ruiva teve bolos combinando com sua personalidade e elegância. Prova disso, foram os doces que ela exibiu nesta segunda-feira, 03, nos stories de sua rede social. Em uma mesa, a artista apareceu exibindo as "obras de arte".

Rodeada de muitos buquês e vasos de flores que recebeu em seu aniversário, Marina Ruy Barbosa posou com seus bolos e impressionou ao exibi-los. Em tons de laranja, sua cor favorita e marrom, eles completaram a mesa luxuosa.

"Amei meus bolos", escreveu a empresária do ramo da moda ao mostrar o que foi feito para sua comemoração de 28 anos em casa.

Ainda nos últimos dias, Marina Ruy Barbosa compartilhou fotos comemorando o aniversário em grande estilo durante a festa que apareceu usando um vestido prata, todo brilhante, e nada discreto.

Veja os bolos de Marina Ruy Barbosa:

Marina Ruy Barbosa faz comoção na web ao fazer post curioso

Recentemente, Marina Ruy Barbosa causou comoção ao compartilhar em seu Instagram um post curioso. A atriz publicou uma série de fotos, entre selfies, fotos de flores e cliques de trabalhos.

Além das fotos de buquês de flores, roteiros de projetos futuros e um clique de seu gatinho de estimação, Marina também surgiu esbanjando estilo em uma selfie no espelho de um elevador. A estrela da novela “Deus Salve O Rei” surgiu com uma jaqueta de lã verde, uma camiseta cropped branca por baixo e uma calça jeans.

Marina também surpreendeu seus seguidores ao posar aproveitando um banho de cachoeira em que usava apenas um biquíni verde. E em outro clique da postagem com dez imagens, a ruiva surgiu com uma camisa branca e calça jeans bebendo vinho.