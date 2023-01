Confirmada no BBB 23, Bruna Griphao divulga vídeo com retrospectiva da carreira

No Camarote do BBB 23, Bruna Griphao possui 15 anos de carreira artística e já participou de várias novelas na Globo

Bruna Griphao (23) está confirmada no Camarote do BBB 23, e antes de ficar confinada para o reality show, ela deixou gravado um vídeo em que mostra a retrospectiva de sua carreira artística.

Em seu perfil oficial no Instagram, foi divulgado um vídeo com os trechos de algumas músicas que fazem referências as produções que a atriz já participou ao lado de seus quase 15 anos de trajetória. Na lista tem 'Malhação', 'Avenida Brasil', 'Haja Coração', 'Sob Pressão' e 'Orgulho e Paixão', todas produções da TV Globo.

"Vocês acham que quem cresceu dentro das telinhas, vai sem medo para casa mais vigiada do Brasil, né? Que nada! Esse é um presentão na minha carreira, mas também vai ser um desafio dos bons para uma pisciana intensa como eu encarar. Para quem já torcia sem saber, vem no meu bonde que agora todo mundo já é #TeamGriphao!", diz o começo da legenda.

Griphao também deixou um pedido de desculpas ao não responder às mensagens dos amigos, já que está confinada em seu celular. "E desculpa aí pra quem eu não li a mensagem esses dias, tava confinada (e não pretendo deixar de estar até abril, hein)", completou.

Confira o vídeo da trajetória da atriz Bruna Griphao:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Griphao (@brunagriphaoo)

Bruna Griphao revela arrependimento com nome artístico

Segunda confirmada no grupo Camarote da 23ª edição do Big Brother Brasil, Bruna Griphao assegura que, por trás da fama de misteriosa que passa nas redes sociais, existe uma mulher bagunceira, com gênio forte que até já foi expulsa de casa.

Ela contou que já foi expulsa de casa algumas vezes, até resolver ir morar sozinha com 18 anos. Hoje, ela mantém uma boa relação com os pais, que, inclusive, são homenageados em seu nome artístico. Porém, ela se arrepende da escolha do Griphao como seu sobrenome no mundo da atuação. "Juntei pra minha mãe e meu pai não ficarem chateados. Eu tinha uns 12 anos, mas me arrependo. Eu acostumei, mas não amo Griphao", contou, em conversa com o Gshow.

