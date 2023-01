BBB 23: Bruna Griphao já foi expulsa de casa e se arrepende do nome artístico

Atriz, Bruna Griphao foi a segunda confirmada no grupo Camarote do Big Brother Brasil 23

Bruna Griphao (23) foi o segundo nome confirmado do grupo Camarote da 23ª edição do Big Brother Brasil. A atriz já é conhecida dos seus papéis em Avenida Brasil, Malhação, Haja Coração e Nos Tempos do Imperador, todos folhetins da Globo. Porém, ela assegura que, por trás da fama de misteriosa que passa nas redes sociais, existe uma mulher bagunceira, com gênio forte que até já foi expulsa de casa.

Bruna Grigoriadis Orphao, como se chama, conta que já foi expulsa de casa algumas vezes, até resolver ir morar sozinha com 18 anos. Hoje, ela mantém uma boa relação com os pais, que, inclusive, são homenageados em seu nome artístico. Porém, ela se arrepende da escolha do Griphao como seu sobrenome no mundo da atuação.

"Juntei pra minha mãe e meu pai não ficarem chateados. Eu tinha uns 12 anos, mas me arrependo. Eu acostumei, mas não amo Griphao", contou, em conversa com o Gshow. Ela ainda explica que os sobrenomes um tanto quanto diferentes vem de sua família, que tem origem grega. Griphao diz que sua família fala em grego em sua casa, porém, ela não se comunica no idioma, entendendo as palavras muitas vezes pela entonação que são ditas.

Além do trabalho como atriz, a carioca gosta de pintar, desenhar e cantar. Antes de iniciar na carreira da atuação, aos 10 anos, ela também foi atleta profissional de salto e natação pelo Fluminense. Por causa do esporte, ela precisou passar ainda por uma cirurgia no joelho, porque estava jogando futvôlei.

Sua paixão pela atuação começou ainda quando era criança, ao fazer uma aula de teatro na escola. Sua primeira inspiração no universo da TV foi a apresentadora Xuxa Meneghel. "Eu via os bastidores das crianças interagindo com ela, e falava: 'Quero trabalhar com ela!'", conta.

O QUE A ARTISTA PROMETE PARA A CASA MAIS VIGIADA DO BRASIL?

Griphao garante que não é nada do que aparenta nas redes sociais. No programa, ela quer mostrar seu lado intenso, impulsivo, extrovertido e bagaceira. "Eu vejo o BBB como o maior desafio da minha vida. É uma oportunidade única, que eu não vou deixar passar", afirma.

Ela ainda comenta que pretende aproveitar todas as festas, mas sem esquecer seu lado competitivo para vencer o reality. Quanto a um romance, ela diz que não tem a intenção de se envolver no reality global, porém, não descarta a possibilidade. "Sou imprevisível", acrescenta.