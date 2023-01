Ex de Medina e atriz Global, Bruna Griphao é anunciada no BBB 23

Bruna Griphao se diz "impulsiva" e "explosiva", está solteira e pronta para entrar no BBB 23

A atriz Bruna Griphao é a nova integrante do camarote do BBB 23. Conhecida dos noveleiros de plantão, ela já trabalhou em "Avenida Brasil", "Malhação Casa Cheia", "Haja Coração", entre outras obras da Globo.

O trabalho mais recente da loira aconteceu em 2021, na novela "Nos Tempos do Imperador". Ela também é conhecida nas redes por ostentar curvas impressionantes, com um tanquinho inacreditável. Jovem, com apenas 23 anos, ela afirma que apesar de parecer sensual, se vê como "bagaceira".

Bruna é de família grega, convive com o idioma dentro de casa, mas diz que não fala a língua. "Só quebro pratos", brinca.

A loira é ex-affair do surfista Gabriel Medina. Com as listas apontando Yasmin Brunet, ex-esposa dele, como possível participante, podemos esperar o clima esquentar caso ela realmente entre. “Ou me amam ou me odeiam. Mas, geralmente, quem me odeia não me conhece direito”, afirma. Ela também diz que é muito explosiva e impulsiva.

“Eu vejo o BBB como o maior desafio da minha vida. É uma oportunidade única, que eu não vou deixar passar”, diz Bruna, que está solteira no momento.

Confira as publicações de Bruna Griphao:

