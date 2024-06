Christina Rocha volta ao SBT em novo projeto após demissão; veja detalhes

Christina Rocha anunciou sua saída do SBT em maio após mais de 40 anos de emissora, mas poderá ser vista em um novo projeto do canal em breve

A apresentadora Christina Rocha anunciou sua saída do SBT em maio após mais de 40 anos de emissora, mas poderá ser vista em um novo projeto do canal em breve. Isso porque ela ganhará um documentário no SBT +, plataforma de streaming, que revisitará sua trajetória.

Em recente publicação no Instagram, a apresentadora mostrou os bastidores do novo projeto. "Dia de gravação do meu documentário no SBT com esta equipe maravilhosa!!! Está ficando incrível, vocês vão amar conhecer mais da minha trajetória", escreveu ela na legenda da publicação.

Em outro post, ela aparece interagindo com cavalos e adianta: "Neste vídeo, vocês invadem os bastidores do meu documentário. Paisagens de tirar o fôlego, momentos de pura sintonia e grandes revelações. Aperte o play e se prepare para uma montanha-russa de emoções!", escreveu.

Fim do Casos de Família

Em recente entrevista, Christina Rochavoltou a falar sobre o encerramento do Casos de Família (2004-2023) e atribuiu o fim da atração à falta de investimentos. "O que aconteceu com o Casos de Família foi: a gente era pau para toda obra, fomos vice-líderes durante 12 anos, mas nunca teve investimento. Nenhum, de cenário, de nada", lamentou. "Isso eu falei até para a própria casa. A gente não tinha nada, éramos nós e o povão falando. Esse programa foi um sobrevivente", disse.

Sobre sua demissão da emissora, ela relembrou: ""Mágoa não, eu fiquei... acho que não fui valorizada no momento que eu tinha quer ser, você deixa de fazer uma coisa que foi avisado, que não te pertence, estreei o SBT, fiz tudo que vocês possam imaginar, com 40 e poucos anos de carreira, fazer uma coisa que não tá me acrescentando nada e que foi avisado antes de estrear. Eu, sinceramente, esperava até que chegasse, Chrtistina vamos dar um tempo, vamos di... seu", tentou falar sem expor o que aconteceu.