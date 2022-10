Chef francês da Globo revela que não torcia para o próprio país na Copa de 98

Claude Troisgros disse no quadro 'A Copa que Eu Vi' que torceu para o Brasil

O chef de cozinha francês, Claude Troisgros(66), apresentador do reality show Mestre do Sabor, da Rede Globo, e de programas culinários do canal GNT, fez uma revelação chocante sobre a sua relação com o título da França na Copa do Mundo de 1998, quando a Seleção Brasileira disputou e perdeu contra o país dele. Ele confessou que chorou e que queria uma vitória dos brasileiros naquele jogo. "Eu queria perder", afirmou.

A revelação foi feita no quadro A Copa que Eu Vi, que é exibido nas noites de sábado, no intervalo da novela das nove Travessia, e aos domingos de manhã, em uma versão maior dentro do programa Esporte Espetacular.

Troisgros mora no Brasil desde 1979 e se considera brasileiro de coração. Naquele dia, o chef revelou que estava na casa de um amigo assistindo ao jogo.

"Nós chegamos em uma final em que país onde eu nasci e o que me acolheu jogariam um contra o outro. Para quem torcer? Obviamente era difícil. Havia entre 30 e 40 convidados, todos brasileiros. O único francês era eu. Ninguém acreditava em mim quando dizia que estava triste", relembrou ele.

Em certo momento da conversa, o chef ficou emocionado: "Eu falava com o meu pai pelo celular. No segundo tempo, quando saiu o terceiro gol da França, eu joguei o telefone no mato. As pessoas vinham apertar a minha mão e desejar parabéns. Eu estava triste, machucado. Queria muito que o Brasil ganhasse, mas não foi assim. Queria perder. Foi duro este jogo", concluiu ele.

A Copa que eu Vi

A Copa que Eu Vi é um dos projetos da Globo com o objetivo de preparar o público para a Copa do Mundo do Catar, que começa em 20 de novembro.

O Mundial terá atenção total da emissora nos últimos dois meses do ano. A cobertura contará com 56 jogos ao vivo e marcará o último trabalho de Galvão Bueno (72) como narrador esportivo após quatro décadas na função.