Deborah Secco deverá ser comentarista de jogos da Copa do Mundo

Globo deve escalar atriz Deborah Secco para comentar os jogos do mundial de futebol pela SporTV

CARAS Digital Publicado em 07/10/2022, às 15h25

Dentre as novidades para a Copa do Mundo, a Globo deve anunciar mais uma. A atriz Deborah Secco (42) poderá fazer parte do elenco do programa Tá na Copa, que irá passar no SporTV. Se isso se concretizar, será a primeira participação da loira em uma atração de esporte da emissora.

Além dela, a produção terá os apresentadores Magno Navarro e Igor Rodrigues, que hoje apresentam o Tá na Área. Aloísio Chulapa é outro convidado, ex-jogador e ídolo de times como São Paulo e Athletico Paranaense.

De acordo com o site Notícias da TV, a ideia da Globo é colocar Deborah para dar uma visão de torcedora que só acompanha futebol de quatro em quatro anos, quando a Seleção Brasileira participa da Copa do Mundo. Papel parecido com o que fará Jojo Todynho no Central da Copa, que passará na TV aberta.

A atriz terá que trabalhar algumas vezes ao lado de seu ex-marido, o ex-jogador Roger Flores, que hoje atua como comentarista em alguns jogos transmitidos pela Globo. Mas Roger irá participar principalmente na TV aberta.

Deborah Secco revive Darlene, de 'Celebridade', após 18 anos

Para a festa de Gio Ewbank com Léo Fuchs, Deborah Secco apostou em um look de seus papéis mais marcantes da televisão, da novela Celebridade, de 2003: a Darlene!

Como a festa tinha um tema nostálgico, a loira apareceu usando saia curtinha jeans, cropped laranja e as famosas meias listradas coloridas com sandálias. Em vídeo publicado em seu Instagram, Deborah Secco apareceu usando o famoso modelito de sua personagem icônica dos anos 2000, além de acessórios.

Ela surgiu dublando a personagem Darlene no vídeo: "De volta aos anos 2000!!!", disse a famosa legendar o post que arrecadou diversos comentários nostálgicos de seguidores e amigos.