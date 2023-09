Cesar Tralli revela qual é o seu ritual antes de ir para o trabalho na Globo

Cesar Tralli conta o que faz em suas manhãs em casa antes de ir para o trabalho no Jornal Hoje, da Globo

O apresentador Cesar Tralli surpreendeu ao contar um detalhe de sua rotina fora da Globo. Apresentador do Jornal Hoje, ele contou qual é o seu ritual antes de sair de casa para trabalhar e encantou seus fãs.

Na manhã desta quinta-feira, 28, ele revelou que sempre reserva um tempo de sua manhã para brincar com a filha, Manuella, fruto do casamento com Ticiane Pinheiro. Ele apareceu sorridente ao lado da herdeira enquanto brincavam de Barbie no chão de casa.

"Meu Ritual Sagrado de Amor Matinal: voltar a ser criança com ela. São aqueles poucos minutos logo cedinho, que se eternizam. Que valem pelo dia inteiro. Sempre digo e defendo: relação não é quantidade. É qualidade. Te amo, Manuuuuuuu", disse ele na legenda.

Marmita de Cesar Tralli

Recentemente, o jornalista César Tralli, do Jornal Hoje, contou que não sai de casa sem a sua lancheira com a marmita do dia. “Almoço no trabalho, trago a minha marmita. Eu sou o rei da marmita na Globo. Eu já sou famoso pela marmita. Geralmente é uma bela salada, bem variada, e um peixe ou uma carne, alguma coisa assim, para dar uma energia. Às vezes tem um arroz integral...”, disse ele durante a conversa no palco.

Logo depois, Tralli contou que já avisa durante o jantar em casa que vai guardar um pouco da comida para levar na marmita. “O que vai sobrando [da refeição em casa], eu falo: 'guarda para a minha marmita. Eu vou congelar!'. Eu vou fazendo o estoque. De vez em quando eu abro o congelador e falo: 'eita, tá faltando marmita'. A salada eu faço à noite, coloco no potinho e já coloco na lancheira. De manhã, quando eu acordo, eu pego a proteína”, declarou ele, e completou: "Eu chego na redação com a lancheira. Minha lancheira é famosa! Eu tenho o maior orgulho de vir com a minha lancheira, eu acho o máximo. O legal da marmita é que a comida de casa”.