Celso Portiolli diz que não queria falar de câncer para Silvio Santos

Celso Portiolli revela que não queria falar sobre diagnóstico de câncer para o patrão, Silvio Santos

O apresentador Celso Portiolli (55) surpreendeu ao contar que não queria falar sobre o seu diagnóstico de câncer para o patrão, o apresentador Silvio Santos (92), dono do SBT. Comandando o Domingo Legal, ele afirmou que evitou falar sobre a notícia de que estava com câncer na bexiga, mas o assunto chegou aos ouvidos do dono da emissora.

“Eu não falei com ele [Silvio Santos]. Eu fiquei torcendo para ele não ficar sabendo”, disse ele ao site R7, e completou sobre a sua decisão. “Por que vai ficar preocupado com isso, né? Eu não queria que ele ficasse preocupado. Eu queria que ele ficasse mais tranquilo. A notícia chega pela mídia, e chega toda distorcida. As pessoas exageram muito. Primeiro, eu queria que não chegasse e, quando chegou, chegou porque eu falei com a filha dele”, contou.

Então, Portiolli contou como foi receber a notícia da doença. “O que dá medo primeiro é a palavra 'câncer'. Quando fala 'câncer, você já fica com medo. Fiquei um pouco sem chão. Mas é bom levar um susto assim, para você dar mais valor à vida, mais valor às coisas, se apegar mais a Deus, né? Ter uma intimidade maior com Deus, amplificar sua fé. Mas que assusta, assusta. Quem fala que não, é mentira”, comentou.

Celso Portiolli faz rara aparição com a esposa

O apresentador Celso Portiolli é discreto com a sua vida pessoal, mas abriu uma exceção ao fazer uma rara aparição com a esposa, a designer de interiores Suzana Marchi, nas redes sociais. Há pouco tempo, ele compartilhou um vídeo divertido dos dois juntos durante uma viagem.

Portiolli e a esposa apareceram se divertindo durante um passeio de barco no mar. Na imagem, eles ficaram molhados por causa da água que entrou na embarcação durante o passeio em alta velocidade. “Que passeio romântico! Você já foi surpreendida assim?”, disse ele na legenda.

Vale lembrar que Celso e Suzana são pais de Laura, Pedro Henrique e Luana. Eles estão juntos desde 1992.