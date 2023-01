Celso Portiolli faz rara aparição com a esposa em novo vídeo

Celso Portiolli surpreende ao exibir imagem inédita com a esposa, Suzana Marchi, durante viagem romântica

O apresentador Celso Portiolli é discreto com a sua vida pessoal, mas abriu uma exceção ao fazer uma rara aparição com a esposa, a designer de interiores Suzana Marchi, nas redes sociais. Nesta sexta-feira, 6, ele compartilhou um vídeo divertido dos dois juntos durante uma viagem.

Portiolli e a esposa apareceram se divertindo durante um passeio de barco no mar. Na imagem, eles ficaram molhados por causa da água que entrou na embarcação durante o passeio em alta velocidade. “Que passeio romântico! Você já foi surpreendida assim?”, disse ele na legenda.

Vale lembrar que Celso e Suzana são pais de Laura, Pedro Henrique e Luana. Eles estão juntos desde 1992.

Celso Portiolli faz oração no Muro das Lamentações

Celso Portiolli foi visitar o Muro das Lamentações e fez uma oração especial para os seus fãs após receber o apoio de todos quando revelou que retirou um tumor da bexiga. “Deus, neste momento, eu quero agradecer a todas as orações que venho recebendo do povo brasileiro, as pessoas que oram por mim, que gostam de mim, as pessoas que pedem para que a minha saúde seja reestabelecida – assim como já foi. Eu quero, neste momento, pedir também que o senhor abençoe todas essas pessoas, levando saúde, harmonia, paz, prosperidade...", disse ele.

E completou: "Para quem tem problema de saúde, que o senhor possa levar também a cura para cada pessoa que está necessitando neste momento, meu pai. Eu agradeço de coração. E peço também, diretamente do Muro das Lamentações, as suas bençãos para todas essas pessoas que torceram e oraram por mim, abençoa, meu pai. Muito obrigada pelas bençãos recebidas”.