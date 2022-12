Celso Portiolli comove com oração no Muro das Lamentações

Em viagem para Jerusalém, Celso Portiolli vai ao Muro das Lamentações para agradecer por sua saúde após retirar um tumor da bexiga: 'Agradeço de coração'

O apresentador Celso Portiolli (55) emocionou os seus fãs na tarde desta quarta-feira, 21, ao mostrar um vídeo de uma oração que fez de agradecimento a Deus e aos seus fãs. Nas imagens, ele apareceu orando na frente do Muro das Lamentações, em Jerusalém, para agradecer por sua saúde após tirar um tumor da bexiga.

O artista exibiu qual foi a sua oração naquele momento. “Deus, neste momento, eu quero agradecer a todas as orações que venho recebendo do povo brasileiro, as pessoas que oram por mim, que gostam de mim, as pessoas que pedem para que a minha saúde seja reestabelecida – assim como já foi. Eu quero, neste momento, pedir também que o senhor abençoe todas essas pessoas, levando saúde, harmonia, paz, prosperidade...", disse ele.

E completou: "Para quem tem problema de saúde, que o senhor possa levar também a cura para cada pessoa que está necessitando neste momento, meu pai. Eu agradeço de coração. E peço também, diretamente do Muro das Lamentações, as suas bençãos para todas essas pessoas que torceram e oraram por mim, abençoa, meu pai. Muito obrigada pelas bençãos recebidas”.

Celso Portiolli foi hospitalizado no dia do Teleton

Em novembro deste ano, Celso Portiolli precisou cancelar a sua participação no programa Teleton, do SBT, por causa de sua saúde. Ele foi internado para um tratamento de imunoterapia no final de semana que foi programa foi exibido aovivo.

“É do conhecimento de muitas pessoas que eu estou em tratamento. Imunoterapia. Estou na terceira fase, onde a BCG é colocada na bexiga para melhorar a imunidade, o papel da BCG é inflamar a bexiga”, começou Celso, e continuou: “E nessa última semana de tratamento, a minha bexiga respondeu até demais ao tratamento. Aí, eu precisei me internar para cuidar dos efeitos, porque inflamou muito. Então vou ter que ficar no hospital para amenizar e tratar os sintomas agora.”

“Infelizmente, eu não vou poder participar do Teleton. Pela primeira vez, eu não estarei presencialmente no palco do Teleton, isso me dói demais no meu coração. Mas pode ter certeza que estarei aqui torcendo muito. Colaborem. Bora doar!”, completou o apresentador.