Celso Portiolli é internado e não participará do Teleton

CARAS Digital Publicado em 04/11/2022, às 22h14 - Atualizado às 22h28

Nesta sexta-feira, 4, o apresentador Celso Portiolli (55) veio à público através das suas redes sociais para avisar aos seus seguidores que ele não poderá participar do 25º Teleton. Celso conta que está internado devido a uma ocorrência em seu tratamento de imunoterapia.

“É do conhecimento de muitas pessoas que eu estou em tratamento. Imunoterapia. Estou na terceira fase, onde a BCG é colocada na bexiga para melhorar a imunidade, o papel da BCG é inflamar a bexiga”, começou Celso, em um vídeo compartilhado em seu perfil oficial no Instagram.

E ele continua: “e nessa última semana de tratamento, a minha bexiga respondeu até demais ao tratamento. Aí, eu precisei me internar para cuidar dos efeitos, porque inflamou muito. Então vou ter que ficar no hospital para amenizar e tratar os sintomas agora.”

“Infelizmente, eu não vou poder participar do Teleton. Pela primeira vez, eu não estarei presencialmente no palco do Teleton, isso me dói demais no meu coração. Mas pode ter certeza que estarei aqui torcendo muito. Colaborem. Bora doar!”, completou o apresentador.

Nos comentários, os seguidores desejaram boa recuperação para Celso, torcendo para sua melhora logo. “Deus é o médico do Celso Portiolli, você já está curado estou orando por você”, escreveu uma. “Deus o abençoe! Logo, logo estará 100%. Não estará presencialmente, mas estará de coração”, exaltou outra.

