Elas cresceram! Filhas de Celso Portiolli roubam a cena em fotos com o pai

Celso Portiolli faz rara aparição em público com as duas filhas em noite de gala em São Paulo

CARAS Digital Publicado em 04/10/2022, às 09h57

O apresentador Celso Portiolli (55) contou com duas companhias especiais para prestigiar o evento de gala do GRAACC em São Paulo na noite de segunda-feira, 3. Ele foi ao evento com as duas filhas, Laura (22) e Luana (16) , frutos do casamento com Suzana Marchi.

Inclusive, as duas jovens mostraram o quanto já cresceram! Elas arrasaram na escolha dos seus looks de gala para o evento e posaram sorridentes ao lado do papai coruja.

Vale lembrar que Portiolli também é pai de Pedro Henrique (19).

Fotos: Leo Franco / AgNews

Celso Portiolli desmente rumores de ano sabático

O apresentador Celso Portiolli (55) abriu o jogo sobre os boatos de que iria tirar um ano sabático para viajar e estudar. Em participação no programa A Tarde É Sua, de Sonia Abrão, ele desmentiu os rumores e afirmou que não tem planos de sair da TV.

“Eu participei do podcast do Carlos Alberto, foi uma entrevista muito legal, muito gostosa, abri meu coração para ele. Durante o programa, nós falamos de tudo, inclusive do meu tratamento, que ainda vai longe, não terminou, continuo me tratando, expliquei da minha luta de animar programa de televisão com os momentos difíceis que estou passando. E quando eu li esse tipo de notícia eu achei uma tremenda falta de respeito com a minha luta. Eu falei: 'meu Deus, como pode, né? O ser humano quer subir e quer aparecer a qualquer custo. O que eu disse quando ele perguntou para mim: 'o que você tem vontade de ainda?', eu disse que não tenho vontade de mais nada, não tenho vontade de ganhar mais dinheiro, de fazer novos programas, a única coisa que eu quero é saúde. E eu disse que uma vontade que eu tinha era um dia poder tirar um ano sabático, ficar um ano viajando, estudando um novo idioma, que eu tinha”, disse ele, reforçando que era uma vontade do passado e que não vai acontecer.

Então, ele rebateu os rumores. “Quando colocaram lá que eu vou sair, que eu pedi... E a notícia parece aquele telefone sem fio. Eu achei, em primeiro lugar, uma tremenda falta de respeito com a minha pessoa. Porque a luta que eu estou tendo nestes últimos tempos é grande. Eu não sei porque fazem isso, Sonia Abrão, essa história de inventar as notícias é uma maneira que arranjaram de arrumar engajamento. Tenha certeza que eu não vou ter ano sabático, eu vou continuar trabalhando, vou continuar o tratamento, eu não posso nem viajar muito tempo porque meu tratamento vai longe ainda. Estou muito bem de saúde, graças a Deus. Tenho tido ânimo para trabalhar. Essa história de ano sabático eu falei no passado, eu tinha vontade, e colocaram tudo no futuro e no presente, mudaram tudo”, finalizou.