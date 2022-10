Celso Portiolli atualiza fãs sobre sua saúde após tumor na bexiga

Cura

Celso Portiolli grava vídeo com seu médico para dar boa notícia sobre sua saúde: 'Esse tumorzinho de bexiga já foi embora'

CARAS Digital Publicado em 19/10/2022, às 17h54

O apresentador Celso Portiolli deu boas notícias aos fãs nesta quarta-feira, 19. Isso porque ele foi diagnosticado com um tumor na bexiga há alguns meses, mas apresentou melhoras consideráveis.

"Hoje foi dia do meu retorno com o Dr Fernando Maluf, que na verdade não é retorno rsrs, porque ele sempre ligado e conectado com seus pacientes. Ele tem excelentes notícias. Obrigado @drfernandomaluf e tb agradeço sua equipe pelo carinho e profissionalismo. Vocês estão em meu coração. #nãofume", escreveu Celso em sua conta no Instagram.

O doutor confirmou o diagnóstico em um vídeo bem-humorado ao lado de Portiolli: "Olha, o Celso tá muito bem, pra todo mundo que segue ele, que gosta dele, que admira ele, que é o bem maior. Os exames estão impecáveis, nenhuma evidência mais de doença. Esse tumorzinho de bexiga já foi embora".

Os próximos passos do tratamento foram informados pelo profissional: "Ele vai manter ainda o seguimento, fazer mais algumas aplicações de uma imunoterapia dentro da bexiga, que faz parte do protocolo".

Confira o vídeo de Celso Portiolli com o doutor Fernando Maluf:

