Após internação, Celso Portiolli atualiza fãs sobre seu estado de saúde: “Estou zeradinho”

O apresentador Celso Portiolli tranquilizou seus fãs sobre seu estado de saúde após não participar do Teleton 2022 por conta de internação

CARAS Digital Publicado em 06/11/2022, às 17h42

Neste domingo, 6, Celso Portiolli foi ao seu Instagram tranquilizar e atualizar seus seguidores em relação a seu estado de saúde.

De início, o apresentador agradeceu as doações feitas ao Teleton 2022, que ultrapassaram a meta de 30 milhões de reais e arrecadaram R$ 34 milhões.

“Um agradecimento a você que colaborou com o Teleton. Muito obrigado a você que ajudou, a você que colaborou, que doou, que fez o Pix, que ligou. Foi muito legal, estou feliz com os artistas que participaram, que deram show no Teleton”, elogiou.

Após os agradecimentos, o comandante de Domingo Legal comentou sobre seu estado de saúde: “Também estou muito feliz com a minha recuperação, que eu já estou zeradinho. Acordei bem, dormi bem, tô bem, a saúde está excelente. Tudo sob controle, graças a Deus”.

Internado!

Na última sexta-feira, 4, Celso Portiolli anunciou que não participaria do Teleton 2022 porque estaria internado.

“É do conhecimento de muitas pessoas que eu estou em tratamento. Imunoterapia. Estou na terceira fase, onde a BCG é colocada na bexiga para melhorar a imunidade, o papel da BCG é inflamar a bexiga”, começou Celso, em um vídeo compartilhado em seu perfil oficial no Instagram.