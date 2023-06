Bruno Gagliasso se emociona ao receber homenagem da família no 'Domingão'

O ator Bruno Gagliasso caiu no choro ao ouvir a mensagem de Giovanna Ewbank e dos três filhos, Titi, Bless e Zyan

O ator Bruno Gagliasso foi um dos jurados da Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck, neste domingo, 25, e caiu no choro ao ser surpreendido com uma homenagem especial de sua esposa, a atriz e apresentadora Giovanna Ewbank, e dos três filhos, Titi, Bless e Zyan.

"Treze anos juntos, não é, amor? Quem diria que a gente iria construir tantas memórias. Criamos três filhos com tanto amor. Você é a parte mais feliz da minha vida. O Bruno é aquele cara que faz com que a vida seja mais feliz e mais leve. Ele é o melhor pai do mundo, é o pai mais divertido", afirmou Ewbank.

E completou se declarando: "Te amo muito, tenho muito orgulho de você como homem, pessoa, cidadão e como marido. Ainda vamos ter muitas histórias para contar, conquistar e aprender. E estou muito feliz de estar nesse barco com você", afirmou. Em seguida, Titi, Bless e Zyan mandaram um beijo para o papai.

Após ouvir a família, Gagliasso demonstrou todo seu amor por eles. "É tudo pra eles, por eles e com eles, o que é muito importante", disse ele, bastante emocionado.

Depois da homenagem para o ator, o público conheceu os três finalistas da Dança dos famosos. Rafa Kalimann, Priscila Fantin, Bruno Cabrerizo e Carla Diaz se apresentaram no ritmo da Dança Contemporânea, e após a somatória das notas, o ator foi eliminado. Veja a apresentação dos participantes!

Confia a homenagem da família de Bruno Gagliasso:

Festa luxuosa da filha

Neste domingo, 25, Giovanna Ewbank usou as redes sociais para mostrar os detalhes da festa luxuosa de aniversário da filha mais velha, Titi. A menina completou 10 anos no último dia 20. Nos Stories do Instagram, ela compartilhou diversas imagens da decoração da festa, que teve como tema A Família Addams.

A aniversariante surgiu fantasiada como a personagem Wandinha, com um vestido preto com gola branca e uma bota. Ela posou fazendo carão ao lado de seu bolo. A mamãe coruja ainda mostrou Titi e uma amiguinha se divertindo em uma tirolesa.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!