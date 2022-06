Bella Campos, atriz que interpreta Muda em 'Pantanal' surge com vestido de noiva

Atriz que vive Muda em 'Pantanal' surgiu caracterizada com vestido de noiva

CARAS Digital Publicado em 29/06/2022, às 13h46 - Atualizado às 14h16

Nesta quarta-feira, 29, a atriz Bella Campos (24), que integra o elenco de Pantanal encantou a web ao compartilhar cliques com um vestido de noiva.

A atriz que vive a personagem Muda na novela das nove aproveitou para deixar um enigma sobre a trama na legenda da publicação.

Nos cliques, Bella lembrou de um trabalho feito no passado com um vestido de noiva: "Será que a Muda vai casar?.Meu primeiro trabalho no áudio visual há alguns anos atrás foi no papel de uma noiva, era um comercial de alguns segundos, onde pude sentir a magia de estar na frente das câmeras, foi ali que decidi que queria trabalhar com isso", começou.

"Quando provei esse outro vestido de noiva passou um filme pela minha cabeça de tudo que aconteceu até chegar até aqui. Me sinto realizada com essa personagem e esse projeto?", terminou Bella.

Veja a postagem de Bella Campos: