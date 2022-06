Bella Campos, a Muda de Pantanal, mostra bastidores de cena com Leandro Lima, o Levi

Bella Campos se despede do ator Leandro Lima ao mostrar os bastidores da sequência da morte do personagem Levi na novela Pantanal

CARAS Digital Publicado em 14/06/2022, às 18h35

A atriz Bella Campos se despediu do colega de cena Leandro Lima com um vídeo dos bastidores do trabalho deles na novela Pantanal, da Globo. Intérprete da personagem Muda, ela compartilhou um vídeo com os bastidores da cena em que o personagem Levi leva um tiro de Juma (Alanis Guillen) antes de sua morte no rio de piranhas.

Nas imagens, Bella registrou como foi gravada a cena do tiro de Juma, quando Muda foi sequestrada por Levi. “Bastidores do último capítulo. Que bom que a Muda se livrou do Levi, já meu parceiro de cena Leandro Lima vai deixar saudades! Obrigada pela troca amigo!”, disse ela na legenda do post.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BELLA CAMPOS (@bellacampox)

Leandro Lima fala sobre os bastidores da morte de Levi

O ator Leandro Lima relembrou a emoção de se despedir do personagem Levi com a cena da morte dele no rio, no qual foi devorado pelas piranhas. "Foi significativa a gravação, porque foi uma despedida, nem sempre tem oportunidade de ordem que vai ao ar, me despedi do Levi e da equipe deste trabalho neste dia. Foi muito intenso!", disse ele ao Gshow.

Em participação no Mais Você, ele contou como foi feito o efeito das piranhas na água. "Tinha uma equipe de mergulhadores, porque ali é bastante fundo. Eles levaram tubos de ventilação, para fazer as bolhas, e tubos de sangue cenográfico, para ir soltando ao mesmo tempo. Porque é assim que acontece o ataque das piranhas", declarou.