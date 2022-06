Bella Campos mostra antes e depois de colocar lentes nos dentes

Bella Campos comenta sobre mudança radical no seu sorriso e revela o que fez: "Chocada"

CARAS Digital Publicado em 17/06/2022, às 15h51

Bella Campos (24) surpreendeu os seguidores das redes sociais ao mostrar o antes e depois de seus dentes.

A atriz, que interpreta a Muda na novela Pantanal, revelou que em 2018 colocou lentes de contato nos dentes e confessou que o procedimento ficou tão natural que ela nem se lembrava de como era antes.

"Resolvi comparar uma foto minha de 2018 para agora. Gente, olha a diferença do meu sorriso. Esse processo começou em 2018", disse ela, contando que realizou plástica gengival e colocou lentes de contato.

"Mas ficou tão natural e tão harmônico com o mesmo rosto que nem eu lembro dessa modificação. Não parece que eu tenho lente de contato. Olha só a diferença. Chocada", afirmou ela.

Recentemente, Bella arrancou elogios dos seguidores ao compartilhar alguns cliques de biquíni. A atriz aproveitou os registros em que exibe o corpaço para confessar que já está com saudade das gravações do folhetim. "Saudadeeeee de um sol pantaneiro já", escreveu a artista ao mostrar as fotos que foram feitas no Mato Grosso do Sul, durante as gravações da trama.

Confira o antes e depois da atriz: