Bella Campos, a Muda de 'Pantanal', exibe corpaço em cliques de biquíni: "Musa"

A atriz Bella Campos compartilhou alguns cliques de biquíni nas redes sociais e arrancou elogios dos fãs

CARAS Digital Publicado em 15/06/2022, às 15h36

Bella Campos (24) arrancou elogios dos seguidores ao compartilhar alguns cliques de biquíni nesta quarta-feira, 15.

A atriz, que interpreta a Muda na novela Pantanal, aproveitou os registros em que exibe o corpaço para confessar que já está com saudade das gravações do folhetim.

"Saudadeeeee de um sol pantaneiro já", escreveu a artista ao mostrar as fotos que foram feitas no Mato Grosso do Sul, durante as gravações da trama.

Os seguidores encheram a postagem de elogios. "Linda", disse uma internauta. "Musa que fala", afirmou outra. "Pelo amor de Deus, é muito linda", comentou uma seguidora. "O mulher bonita demais", falou uma fã.

Bastidores da novela

Recentemente, Bella se despediu do colega de cena Leandro Lima com um vídeo dos bastidores do trabalho deles na novela Pantanal.

A atriz compartilhou um vídeo com os bastidores da cena em que o personagem Levi leva um tiro de Juma (Alanis Guillen) antes de sua morte no rio de piranhas. "Bastidores do último capítulo. Que bom que a Muda se livrou do Levi, já meu parceiro de cena Leandro Lima vai deixar saudades! Obrigada pela troca amigo!", disse ela na legenda.

Confira: