Atriz de 'Renascer' rebate críticas sobre aparência: 'Deixem as mulheres em paz'

Intérprete de Sandra no remake de 'Renascer', a atriz Giullia Buscacio expôs uma 'dica saudável' recebida de um internauta sobre sua aparência

A atriz Giullia Buscacio, intérprete da personagem Sandra no remake de 'Renascer', da Globo, usou as redes sociais para fazer um sincero desabafo após receber um "conselho" sobre sua aparência. A artista, de 27 anos, compartilhou a mensagem recebida de um homem que intitulou o próprio comentário como "dica saudável".

"Está precisando fazer um botox na área dos olhos. Cheio de ruguinhas. Dica saudável", escreveu o internauta. Sem pensar duas vezes, Giullia fez questão de expor o "recado" ao público e rebateu a crítica.

"Postando aqui esse comentário de um homem, só para exemplificar como é a cobrança estética em cima das mulheres e sua aparência", escreveu ela. E completou: "Sou atriz e tenho expressões. Mesmo se não fosse, aceitem a verdade da vida. Deixem as mulheres em paz. Beijos".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GIULLIA BUSCACIO (@giubuscacio)

No folhetim adaptado por Bruno Luperi, a personagem Sandra volta a morar na fazenda da família após trancar a faculdade de Direito em Salvador. Ao longo da trama, ela se apaixona por João Pedro (Juan Paiva), filho de José Inocêncio (Marcos Palmeira), inimigo de seu pai.

Ainda eu seus stories no Instagram, Giullia Buscacio dividiu com os seguidores alguns registros inéditos dos bastidores da novela. Nas fotos, ela posou ao lado de Marcos Palmeira, Edvana Carvalho e Duda Santos. Em outra imagem, a atriz apareceu com o ator Juan Paiva durante as gravações da novela das nove.

Confira os registros:

Atriz de 'Renascer' reage após ser alvo de comentários maldosos

Desde que estreou na nova novela da Globo, a atriz Alice Carvalho está sofrendo duras críticas sobre sua aparência. Interpretando 'Joaninha' na segunda versão de 'Renascer', a artista acumula comentários maldosos. Indignada com a repercussão, ela usou as redes sociais para expor os julgamentos e rebateu os ataques com a melhor resposta possível.

Alice assumiu o papel que antes era interpretado por Teresa Seiblitz na primeira versão da novela. Por isso, a atriz está recebendo comparações diárias e muitas mensagens com espectadores apontando que ela é "feia demais" para interpretar a personagem. Em sua conta no X, o antigo Twitter, ela se posicionou com elegância para rebater o assunto.

"Claro que já estão me chamando de feia demais para ser Joaninha em todas as publicações que saíram da personagem. Tá bom, eu já entendi. Vai a feinha mesmo… Fé!", a artista mostrou que não está preocupada com os comentários maldosos sobre sua aparência e está totalmente focada em entregar um bom trabalho em sua nova empreitada. Confira!