Renascer: Maria Santa reaparece em cena emocionante

Visita do fantasma! Nos próximos capítulos da novela Renascer, a personagem Inácia vai ter uma conversa com o espírito de Maria Santa

Nos próximos capítulos da novela Renascer, da Globo, a falecida Maria Santa (Duda Santos) vai reaparecer para Inácia (Edvana Carvalho). Muitos anos após a sua morte, o espírito dela surge em uma cena emocionante para mandar um recado para a amiga.

Nas cenas, Inácia começa a dar sinais de que não está bem. Ela começa a ter esquecimentos e misturar as ideias. Tanto que ela chama Mariana (Theresa Fonseca) de Maria Santa. Em um momento sozinha em seu quarto, ela reflete sobre a mistura entre o passado e o presente.

"Como é que pode? O passado passar assim na frente da pessoa. Foi tão real que parecia inté que era verdade... é. Parecia que eu tava de volta nos tempo de antigamente, com sêo José Inocêncio moço, Zé Gutinho... e dona Maria Santa mais nós", disse ela.

Então, Maria Santa aparece na frente da amiga. "Eu tô aqui, Inácia. Eu sempre tive aqui. Vim rogá pelos meus menino, não sabe. Eles num tão no caminho deles não, Inácia. Você vai me ajuda com isso, num sabe? Senão eles num vão acha os caminho dele", declarou. Inácia promete que vai cuidar dos herdeiros de Maria Santa.

Na sequência, Mariana entra no quarto e vê Inácia falando sozinha. Ela fica assustada.

Confira o resumo da novela Renascer para os capítulos de 14 a 16 de março:

Capítulo 46 - Quinta-feira, 14 de março

Lu repreende Zinha por debochar de João Pedro, que pegou livros para ler com a professora. Joana confessa a Egídio que sente medo do patrão. José Augusto comunica ao pai que se separou, e que permanecerá na fazenda. Inácia fica confusa, e se comporta como se estivesse no passado. Teca flagra Pitoco e Neno tentando abrir o apartamento de Buba. Deocleciano conta a Morena que, durante a confusão repentina de Inácia, a funcionária mencionou que José Inocêncio queria afogar João Pedro. Teca conta para Pitoco e Neno que Buba ficará com seu filho. Neno tenta convencer Pitoco de aproveitarem a oportunidade da situação de Teca para ganhar dinheiro. Teca não conta a Buba que os amigos a visitaram. Maria Santa aparece para Inácia em uma visão.

Capítulo 47 - Sexta-feira, 15 de março

Maria Santa demonstra preocupação com os filhos para Inácia. Inácia confunde Mariana com Maria Santa. João Pedro alerta José Augusto para o perigo que corre ao ficar perto de Ritinha. Egídio revela a Joaninha que lhe deseja. Augusto fica impressionado com o trabalho de João Pedro e sua equipe. José Augusto se interessa por Lu. Sandra deixa Mariana enciumada ao ver a filha de Egídio conversando com José Inocêncio. José Augusto comenta com João Pedro que Lu pode estar interessada nele. Norberto atira acidentalmente em direção a João Pedro e José Augusto.

Capítulo 48 - Sábado, 16 de março

Norberto fica aliviado por não ter acertado em João Pedro e José Augusto, e questiona o que os irmãos fazem na casa que era de Jacutinga. Egídio avisa a Tião Galinha que Dona Patroa pediu para levar Joaninha para ajudá-la no serviço de casa. Venâncio não aceita a proposta de divórcio de Eliana, e Buba percebe que ele está com ciúmes da ex com Eriberto. Norberto pede a Inácia para consultar Ifá, um oráculo africano. Sandra discute com Egídio. Inácia diz a José Augusto que ele acertou em voltar para a fazenda, e que deve cumprir sua missão de fazer o bem. Norberto sofre de saudades de Jacutinga. Lu tenta convencer Zinha a dar aula sobre os juparás na escola. Sandra encontra João Pedro e questiona ao rapaz se ele sente medo dela.