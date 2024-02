Atriz de 'Renascer' reage após ser alvo de comentários maldosos: ‘Feia demais’

Atriz que interpreta ‘Joaninha’ em ‘Renascer’, Alice Carvalho recebe comentários maldosos sobre sua aparência e dá melhor resposta

Desde que estreou na nova novela da Globo, a atriz Alice Carvalho está sofrendo duras críticas sobre sua aparência. Interpretando 'Joaninha' na segunda versão de 'Renascer', a artista acumula comentários maldosos. Indignada com a repercussão, ela usou as redes sociais para expor os julgamentos e rebateu os ataques com a melhor resposta possível.

Alice assumiu o papel que antes era interpretado por Teresa Seiblitz na primeira versão da novela. Por isso, a atriz está recebendo comparações diárias e muitas mensagens com espectadores apontando que ela é "feia demais" para interpretar a personagem. Em sua conta no X, o antigo Twitter, ela se posicionou com elegância para rebater o assunto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TV Globo (@tvglobo)

“Claro que já estão me chamando de feia demais para ser Joaninha em todas as publicações que saíram da personagem. Tá bom, eu já entendi. Vai a feinha mesmo… Fé!", a artista mostrou que não está preocupada com os comentários maldosos sobre sua aparência e está totalmente focada em entregar um bom trabalho em sua nova empreitada.

Vale lembrar que além de aparecer no remake como 'Joana', Alice já acumula sucessos em sua trajetória. Paralelamente à novela da Globo, a atriz interpretou ‘Dinorah’ em 'Cangaço Novo', série do Prime Video. Além disso, ela também está cotada para uma nova série do Globo Play, como ‘Otília’ em ‘Guerreiros do Sol’, que deve chegar ao streaming no próximo ano.

Quem assistiu ao filme 'Angela', que conta a triste história da socialite Angela Diniz, também notou a presença de Alice. Ela interpreta a personagem 'Lili', a empregada doméstica que ajuda Isis Valverde na trama. Dirigido por Hugo Prata, o filme chegou aos cinemas em setembro do ano passado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Condé+ (@conde_mais)

Atriz de 'Renascer' fala sobre cenas íntimas na novela:

Além de Alice Carvalho, outra atriz tem ganhado bastante destaque no remake de ‘Renascer’.Theresa Fonseca está dando o que falar como 'Mariana' na nova versão da novela da Globo. Isso porque, nas últimas semanas, sua personagem protagonizou cenas quentes com José Inocêncio, interpretado pelo ator Marcos Palmeira na trama.

Em entrevista ao Splash Uol, a artista falou sobre as cenas íntimas e garantiu que, mesmo com a situação embaraçosa, que pode ser desconfortável para os artistas, Marcos conseguiu deixar as gravações agradáveis. Na conversa, ela rasgou elogios para o colega de elenco; confira as declarações de Theresa Fonseca.