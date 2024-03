Sandra de Renascer, Giullia Buscacio evita assistir versão original: 'Minha criação'

Atriz Giullia Buscacio revela processo de criação para personagem na novela Renascer e descarta inspiração na versão original

Giullia Buscacio (27) estreou em Renascernesta semana e já está movimentando a trama com a sua personagem Sandra, que na primeira versão foi interpretada por Luciana Braga (61). A atriz será a grande responsável por balançar o coração de João Pedro (Juan Paiva), o que promete grandes emoções. Em conversa com jornalistas nos Estúdios Globo, com participação da CARAS Brasil, a estrela conta como tem feito para atuar na produção de Bruno Luperi (36).

A intérprete defende diferenças da nova versão com a original escrita por Benedito Ruy Barbosa (92). No entanto, ela destaca que as particularidades dos novos atores podem proporcionar outra experiência para o público que já acompanhou a história e está assistindo a adaptação.

"[Ela], a Sandra, chega dando uma sacolejada pra quem acompanhou a primeira versão já tem essa memória afetiva do que ela é, agora na segunda é a essência mesmo. Eu já fiz outros ramakes antes e tenho essa ideia por mais que seja a mesma novela a gente está em outro tempo. Então não vai ser a mesma coisa, a energia de outro tempo", diz.

Para dar vida sua personagem, a atriz conta ter se inspirado em estudos de preparação. Ao contrário de muitos atores, ela prefere não rever os capítulos da versão original para não interferir no seu processo de criação.

"Óbvio, é legal assistir porque foi uma obra muito linda, muito incrível, atores incríveis, mas acho que até pra quem viu a primeira versão e está vendo a segunda [percebe] que tem um processo individual de cada ator, muitas coisas são diferentes e tão boas quanto a [da exibição original]. Cada um tem a sua assinatura nessa nova versão. Eu não assisti tudo, vi coisas bem pinceladas pra acompanhar o trabalho dos outros atores, mas estou seguindo a essência da Sandra muito mais com a minha criação", revela.