Galã de Renascer, Marcos Palmeira comemora elogios aos 60: ‘Quem não gosta’

Marcos Palmeira abre o jogo sobre assédio das fãs e revela detalhes sobre cenas finais como José Inocêncio

Marcos Palmeira (60) está em seu segundo papel de destaque seguido em uma novela das nove. Em Renascer, ele é José Inocêncio, um fazendeiro poderoso e produtor de cacau. Considerado um galã da dramaturgia brasileira, ele não rejeita o título. A CARAS Brasil participou da abertura das gravações nos Estúdios Globo. Em entrevista, o ator fala do assédio das fãs e diz o que pensa sobre a morte do seu personagem.

"É ótimo. Quem não gosta de elogios? O ego fica superfeliz, só tem que entender é com calma", diz ele, que consegue sentir o sucesso da novela de Bruno Luperi (36) através do termômetro do público nas ruas.

"A sensação que eu tenho é a de que a novela está sendo um sucesso. A gente gosta de fazer, tenho um prazer de fazer, e tenho sentido que as pessoas estão curtindo. Fico mais distante, quando estou na execução o dia inteiro, fico muito por fora. Acho que está sendo positiva, a sensação que estou tendo nas ruas, o carinho, estou amando. Falam: 'Painho, está pegando a novinha'", brinca ele sobre o romance de Inocêncio e Mariana (Theresa Fonseca).

A morte do personagem de Palmeira é esperada pelo público desde o primeiro capítulo. Prevista para acontecer somente no último, a partida do fazendeiro tem movimentado a opinião pública, o mesmo não acontece com o ator. Para ele, a ordem dos acontecimentos de uma novela não deve ser acelerada.

"Eu não estou pensando na morte dele, mas sem dúvidas ele fala muito [o assunto] esse momento eu já tenho uma sensação. Estou fazendo ele com a idade que eu tenho, com a energia que eu tenho. Mas ele poderia ser um cara muito mais pesado", opina.

"Uma coisa é saber que ele morre, outra coisa é se eu soubesse que ele vai trair a Inácia, não vai. De alguma forma você tem que justificar isso ali na frente, ao mesmo tempo que numa obra aberta ele trai a Inácia e você também não esperava que ele fosse traí. Então é muito doido, o barato da novela é esse. Como ela é longa, você tem que manter isso o tempo inteiro, não pode sair correndo de cara, não pode ir devagar, tem que achar um ritmo", conclui.