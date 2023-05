Atriz de Amor Perfeito revela dificuldades no início da carreira: 'Sofri bullying'

No ar como Catarina de Amor Perfeito, Cristiane Amorim relembra trajetória em entrevista à CARAS Brasil

Natural de Amargosa, cidade do interior da Bahia, a atriz Cristiane Amorim celebra os 30 anos de carreira com muito trabalho. No ar como a camareira Catarina, em Amor Perfeito, a artista revela as dificuldades que passou para se tornar atriz e os perrengues até chegar no Rio de Janeiro e à TV. "Sofri bullying no início", conta, em entrevista à CARAS Brasil.

A atriz de Amor Perfeito diz ter se interessado pela carreira de artista ainda na escola, quando fazia apresentações de dança, canto e leitura dramática com os amigos. Segundo Amorim, ela costumava roteirizar e dirigir encenações com base em obras literárias para fugir das provas. Apesar do interesse, ela não havia assistido nenhuma peça até entrar na universidade.

"Entrei na faculdade em 1992, e não tinha assistido nenhuma peça. Tinha ido ao cinema uma vez, quando criança, uma tia me levou até Salvador e eu assisti Os Trapalhões. Eu vivia em um mundo muito limitado", conta ela, que se formou em artes cênicas pela Universidade Federal da Bahia. Porém, o caminho até a formação superior não foi fácil.

Amorim conta que não teve apoio dos pais no início e chegou a cursar um mês do curso de enfermagem, em uma faculdade particular. Para prestar o vestibular, ela morou por um ano em Salvador com um tio, enquanto estudava no cursinho. "Um dos argumentos [dos meus pais] era esse: Tem que ter 'pistolão', um apadrinhamento. Hoje, com 30 anos de carreira, digo que eles tinham razão."

A atriz trabalhou por cerca de 12 anos em Salvador, e conta ter estado nos mais diversos espetáculos, desde dramas até musicais. Então, ela decidiu vender seu carro e com os R$ 8.000 que acumulou, alugou um quarto em Copacabana, no Rio de Janeiro. "Isso acabou em seis meses. Passei muito perrengue, mas tinha uma felicidade encantada com o Rio de Janeiro e com a minha liberdade."

A artista teve muitos trabalhos temporários e algumas participações em humorísticos da TV Globo até o ano de 2011, quando estreou nas novelas da emissora em Cordel Encantado. Depois, ela esteve em produções como Joia Rara (2013-2014), A Regra do Jogo (2015-2016) e, por último, Órfãos da Terra (2019).

Atualmente, no ar em Amor Perfeito, ela comenta que não recusa trabalhos. Após passar os anos da pandemia de Covid-19 isolada, a atriz também afirma ter vontade de atuar em papéis que não sejam cômicos ou ligados à comédia. "A TV te rotula um pouco, o teatro e o cinema não. A comédia é mais acentuada na minha carreira aqui no Rio, em Salvador fiz várias coisas, drama, musical. Não era considerada uma atriz de comédia."

Além da novela, Cristiane Amorim pode ser vista no longa Lima Barreto, ao Terceiro Dia, e em seu perfil oficial do Instagram, onde compartilha seus trabalhos e faz Stories com sua personagem, Crisoline. Para o futuro, a artista diz que estuda a possibilidade de produzir algo para as redes e que também gostaria de voltar ao teatro, talvez com um monólogo. "Ralei para caramba e continuo ralando. Ainda não estou no patamar de descansar."

