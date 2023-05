Ator de Amor Perfeito perdeu namorada e vive rotina de pai solo aos 24 anos

No ar em Amor Perfeito, João Fernandes tem filho de 3 anos; mãe do bebê morreu em 2021

Desde 2021, o ator João Fernandes (24) passou a viver uma rotina de pai solo. Ele é pai de Nicolas (3), fruto do relacionamento com a atriz Mabel Calzolari, que morreu em junho de 2021 com apenas 21 anos, em decorrência de uma doença rara. No ar em Amor Perfeito, trama das 18h da Globo, o artista costuma mostrar momentos ao lado do pequeno em suas redes sociais.

Mabel e o ator de Amor Perfeito estiveram juntos entre os anos de 2018 e o começo de 2020 . Na época, eles chegaram a noivar e, após o término do relacionamento, seguiram próximos mantendo uma amizade e dividindo os cuidados com o pequeno Nicolas.

Os dois se conheceram em junho de 2018, enquanto o ator namorava outra garota. Após o término de seu relacionamento, eles se aproximaram e começaram a namorar. Mabel engravidou em novembro do mesmo ano, enquanto João se preparava para viver um personagem em Malhação - Toda Forma de Amar, e então o casal decidiu ir morar junto.

Silvia, mãe de Mabel, também foi morar com o casal. O então casal ficou noivo em junho de 2019, após o nascimento do primeiro filho. No fim do mesmo ano, a atriz recebeu o diagnóstico da aracnoidite torácica, doença rara que causa inflamação da medula espinhal, e foi submetida a uma cirurgia.

Após voltas da doença, a atriz não resistiu e morreu aos 21 anos, em decorrência de uma morte cerebral, em junho de 2021. Desde então, João tem equilibrado a rotina de ator com a de pai solo. Além disso, ele também assumiu o relacionamento com a atriz Ketelyn Costa. Os dois estão juntos desde fevereiro de 2021 e costumam compartilhar fotos apaixonados nas redes sociais.

