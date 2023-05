Amor Perfeito: resumo da novela de 22 a 27 de maio

Nos próximos capítulos da novela Amor Perfeito, Lucília se faz de vítima para convencer Marê do porquê se aproximou de Gilda

Capítulo 55 - Segunda-feira, 22 de maio

Lucília comunica a Orlando que vendeu a casa deles em Belo Horizonte. Júlio e Sônia se amam. Verônica sugere que Marê e Orlando adotem Marcelino. Aparecida se preocupa com o envolvimento entre Sônia e Júlio. Marê se surpreende quando Lucília conta que ficará em São Jacinto. Wanda convida Adélia e Tânia para desfilarem na reinauguração de sua loja. Gilda é simpática com Marcelino, e Marê desconfia. Marcelino leva Tânia para se encontrar com Luís. Cândida flagra Tânia e Luís juntos. Lucília conhece Anselmo.

Capítulo 56 - Terça-feira, 23 de maio

Lucília registra toda a conversa com Anselmo. Luís não consegue contar para Cândida sobre seu namoro, e Tânia vai embora decepcionada. Ivan tenta chamar a atenção de Lucília. Marê revela sua preocupação com Lucília para Orlando. Marcelino repreende Luís por não enfrentar Cândida. Neiva consola Tânia. Wanda desafia Silvio. Lucília observa Anselmo e Cândida, enquanto sai com Ivan. Érico conversa com Verônica sobre Anselmo. Júlio teme que a proximidade de Lucília com Gilda prejudique Marê. Lucília garante a Orlando que provará a inocência de José. Cândida humilha Tânia. Lucília se insinua para Anselmo.

Capítulo 57 - Quarta-feira, 24 de maio

Lucília manipula Anselmo, e Verônica fica desconfiada. Gilda tenta disfarçar o incômodo com a presença de Cândida. Silvio pede que Anselmo antecipe a inauguração da fonte luminosa. Marcelino avisa a Luís que ele e seus amigos irão ajudá-lo a se encontrar com Tânia. Silvio é hostil com Marê. Lucília não dá atenção para Ivan. Marê pede que Orlando não deixe Lucília atrapalhar o romance dos dois. Verônica sente ciúmes de Lucília e Anselmo. As mulheres comemoram o desfile na loja de Wanda. Todos chegam para a inauguração da fonte luminosa. Lucília é gentil com Anselmo. Luís se encanta ao ver Tânia desfilando. As luzes da fonte luminosa explodem, e a cidade fica no escuro.

Capítulo 58 - Quinta-feira, 25 de maio

Anselmo se desespera e pede a ajuda de Albuquerque. Marê tem uma ideia para dar continuidade ao desfile de Wanda. Verônica se irrita com os elogios que Lucília faz para Anselmo. A reinauguração da loja de Wanda é um sucesso e Silvio fica irritado. Tânia e Luís se encontram, com a ajuda das crianças. Marê decide conversar com Lucília, e Orlando fica preocupado. Cândida vai com Verônica resolver o problema da fonte luminosa. Orlando ameaça se afastar de Lucília se ela atrapalhar seu relacionamento com Marê. Lucília e Anselmo ficam mais próximos. Marê pede para conversar com a prima de Orlando.

Capítulo 59 - Sexta-feira, 26 de maio

Lucília se faz de vítima para convencer Marê do porquê se aproximou de Gilda. Ítalo convida Adélia para trabalhar no hospital. Cândida e Verônica acusam Anselmo pelo curto-circuito na fonte luminosa. Lucília esconde a expressão falsa ao abraçar Marê. Orlando questiona Marê sobre a conversa com a prima. Neiva tira satisfação com Cândida. Albuquerque se surpreende ao encontrar Marê na alfaiataria. Orlando parabeniza Adélia por seu novo emprego no hospital. Frei João flagra Marcelino no sótão. Gilda reclama das parcerias feitas por Marê para trazer novos hóspedes para o hotel. O delegado pensa em contar para Gilda sobre o novo emprego de Marê.

Capítulo 60 - Sábado, 27 de maio

Albuquerque fala mal de Marê para Gusmão. Frei Severo castiga Marcelino. Gilda se anima ao saber do novo emprego de Marê. Érico parabeniza Júlio por seu novo cliente. Lucília garante a Orlando que não revelará seu segredo para Marê. Marê chega de carro com os artistas da Cinédia e Gilda fica furiosa. Lili flerta com Ivan. Violeta reclama ao descobrir que sua camareira a abandonou. Marê conta para Orlando sobre a ida de Albuquerque à alfaiataria. Gilda tem uma ideia para prejudicar a enteada e manda Gaspar ir até a alfaiataria falar com Gusmão e Iolanda.