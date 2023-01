Ator de O Rei do Gado foi demitido de novela da Globo por justa causa; entenda

Em 1999, o ator Oscar Magrini foi demitido do elenco da novela Vila Madalena, após problemas nos bastidores

Galã de filmes e novelas da Globo, o ator Oscar Magrini (61) continua encantando gerações com o seu trabalho nas telinhas e telonas. No ar com a reprise de O Rei do Gado, ele já enfrentou um problema nos bastidores de um folhetim: o artista já chegou a ser demitido por justa causa.

Tudo aconteceu em 1999, enquanto ele fazia parte do elenco da novela Vila Madalena, também da Globo. O ator tinha acabado de ganhar muito destaque na emissora por seu papel como Ralph, no folhetim de 1996, que passa atualmente no Vale a Pena Ver de Novo, e como Gustinho, em Torre de Babel (1998).

Em Vila Madalena, ele vivia Aricanduva, um malandro que escondia seu nome verdadeiro e fugia de ter um relacionamento sério com Lilica (Betty Gofman). A demissão veio em fevereiro do ano 2000 devido a faltas nas gravações, segundo informações da Globo, cedidas à revista IstoÉ.

Ele também teria se recusado a fazer uma cena da trama. Seu personagem, Aricanduva, devia chamar outro personagem da trama de gay e apanhar dele, porém, o ator não concordou em gravar o registro. O artista não queria "xingar" o ator com quem contracenaria, que era negro. Segundo ele, isso poderia causar um mau exemplo para os telespectadores.

Na época, sua esposa, a atriz e empresária Matilde Mastrangi, reprovou a demissão e saiu em defesa do galã. "É uma injustiça. Ele não gravou porque não recebeu roteiro. E também se constrangeu com a cena", disse, também em conversa com a revista. Magrini então deixou o elenco da novela e atribuiu o problema a atrasos nas entregas de roteiro.

Três anos depois, ele voltou a trabalhar na emissora, na novela Esperança (2002). Desde então, ele fez mais 16 trabalhos para a Globo, dentre eles ParaísoTropical (2007), Insensato Coração (2011) e A Dona do Pedaço (2019). Seu último trabalho em novelas aconteceu em 2021, quando fez a trama Gênesis, na Record.