Galã de O Rei do Gado chocou ao revelar bastidores da TV Globo em live

Ator Oscar Magrini revelou um segredo polêmico dos bastidores da TV Globo e causou o maior burburinho

O ator Oscar Magrini (61) é conhecido por participar de grandes produções da TV Globo, inclusive ORei do Gado, que está em reprise no Vale A Pena Ver de Novo. No entanto, nos últimos anos ele ficou marcado ao revelar um segredo polêmico dos bastidores da emissora carioca.

Durante uma live no Instagram com a atriz Maria Zilda, o artista abriu o jogo e expôs detalhes polêmicos envolvendo a relação entre profissionais da casa. Ele disse que existia um local reservado apenas para uso de drogas e pegação .

O assunto se iniciou logo após a atriz veterana expor como funcionava a Globo no passado. Ela confirmou que muitas pessoas eram cobradas do famoso "teste do sofá", com direito a sexo anal.

"Eu entrei na Globo em 1975. Você não vai dizer para mim que eu não sei como aquilo funciona. Até porque eu fui casada com diretor. Então, eu sei muito bem como aquilo funcionava. Não é o teste do sofá. É o teste do cu", disparou Maria Zilda.

Magrini então aproveitou o momento para relembrar uma conversa que teve com a atriz Cleyde Yáconis. "Para você entrar tem que passar no quartinho do PC", disse ele, que na época não entendia o que significava a sigla e questionou a colega.

"O quartinho do pó e do cu. Você cheira? Você dá o cu?", perguntou a artista, deixando Magrini, que era um jovem ator, um pouco constrangido. Ele respondeu que não cheirava e nem se interessava por sexo anal, fazendo Cleyde ser direta: "Então, não vai entrar".

Oscar Magrini revela existência de quarto “do pó e do C👌” na Globo. pic.twitter.com/7pZtcx3POz — Profeta Enéas (@ProfetaEneas) November 26, 2020

Em tempo, Magrini está distante da televisão desde 2021, quando participou da novela Gênesis, da Record TV. Na trama, ele interpretou o herói bíblico Noé, na fase Arca de Noé. Já na TV Globo, o ator esteve em A Dona do Pedaço (2019), folhetim de Walcyr Carrasco.