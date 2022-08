Apresentadores celebram 17 anos do programa Hoje em Dia com festa na casa de Ana Hickmann

Ticiane Pinheiro, Cesar Filho, Renata Alves e equipe curtiram uma feijoada na casa de Ana Hickmann para a comemoração de 17 anos do Hoje em Dia

CARAS Digital Publicado em 22/08/2022, às 15h15

O final de semana foi de comemoração para os apresentadores e equipe do Hoje em Dia! O programa completou 17 anos de transmissão e para celebrar, Ana Hickmann (41) convidou os colegas de trabalho para uma festa na sua casa.

A apresentadora preparou uma feijoada na sua mansão para todos os envolvidos na atração da Record TV e animou os fãs ao mostrar os detalhes do evento.

Com direito a mesa com bolo e docinhos, a galera dançou, curtiu e encheu a grande sala de estar da loira.

"17 anos de história! 17 anos de @hojeemdia !!!! Quanta alegria, orgulho e honra. Eu tenho o privilégio de trabalhar com um time que se tornou minha segunda família. @cesarfilho , @ticipinheiro e @renataalves_oficial amo vocês!!!! Hoje foi muito especial. Obrigada a toda nossa equipe. Feliz aniversário galera!!!!!", escreveu ela.

Ticiane Pinheiro (46) também deixou o seu agradecimento na web. "17 anos do @hojeemdia. Obrigada a todos que fazem parte desse TIME! Amo vcs e sou muito grata por trabalhar com uma equipe tão competente e incrível. @ahickmann @renataalves_oficial @cesarfilho VCS são um presente na minha vida", disse.

O apresentador Cesar Filho (61) compartilhou fotos da festa e agradeceu. "Hoje foi dia de comemoração dos 17 anos de sucesso do nosso @hojeemdia! Equipe toda reunida na casa da #AnaHickmann para celebrar nossa união. @ahickmann, @renataalves_oficial, @ticipinheiro e eu, estamos há 8 anos juntos no programa. Dia muito especial para reunir a turma toda. Muitíssimo obrigado, Ana e @alewin71 , por abrir as portas pra todos nós. Muita alegria, com @gabifrancag. @anapaulanevestv, @celsorussomanno, @dr.antoniosproesser_oficial_ e @chefgugarocha, #BrunoGomes, nosso diretor, #CesarBarreto & #DettoCosta, da direção artística e todos da produção, comandada por @frenelyprestes! Todos os setores do programa esteve presente, desfrutando de uma #feijoada maravilhosa, com tudo o que temos direito, além do bolo e doces da @joaoemariaarteemacucar".

E claro que Renata Alves (41) não ficou e fora e celebrou a data especial. "Hoje foi dia de agradecer, de comemorar com todos que fazem o Hoje em Dia. Já são 17 anos de programa, desses há 7 anos tenho orgulho de fazer parte. E é uma equipe gigante e dedicada!", concluiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Hickmann (@ahickmann)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

