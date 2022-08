Após sete anos, Débora Bloch volta a fazer novela na Globo: ''Foi algo natural''

Em coletiva da próxima novela das seis, 'Mar do Sertão', Débora Bloch falou sobre retornar aos folhetins com personagem não feminista

Nataly Paschoal Publicado em 11/08/2022, às 11h15

Após sete anos sem fazer novela, desde Sete Vidas (2015), Débora Bloch (59) está de volta aos folhetins com a personagem Deodora, de Mar do Sertão, trama das seis que ficará no lugar de Além da Ilusão a partir do dia 22 de agosto.

Durante a coletiva de imprensa, a atriz comentou sobre o assunto e revelou o motivo de ter ficado tanto tempo sem trabalhar em uma novela. Segundo ela, o seu afastamento do gênero acabou sendo algo natural.

"Fui sendo convidada pra projetos muito legais, que por acaso não eram novelas, foram trabalhos muito importantes pra mim, bem interessantes, porque você sai um pouco daquele personagem, fui sendo convidada pra fazer personagens diferentes de outros lugares do Brasil... Fazer essa professora que eu fiz na Segunda Chamada, que era uma mulher que dava aula na periferia, foi muito legal, muito enriquecedor, muito prazeroso", comentou sobre ter feito série e minisséries nos últimos tempos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Debora Bloch (@deborablochoficial)

A artista então contou o que a fez aceitar a personagem Deodora da novela das seis. "Fui convidada pelo Alan e pelo Mário e quando li a sinopse achei muito bonita e interessante e que trazia uma outa geografia, um outro tipo de personagem", contou sobre a esposa do coronel vivido por José de Abreu (76) e que é mãe de Tertulinho, interpretado por Renato Góes (35).

A personagem de Débora Bloch em Mar do Sertão

Durante a coletiva, Débora Bloch revelou que sua personagem não é feminista e, que apesar de ter um certo tom de humor nas falas, ela não é uma pessoa de valores admiráveis. Mãe de família, ela representa uma elite brasileira que não simpatiza muito com as pessoas mais pobres e que mima seu filho.

"Minha personagem não é feminista, é uma mulher que ama o poder, uma mulher que ama o dinheiro, muto ligada ao poder, ao dinheiro... é uma família bem representante de uma certa elite brasileira, é uma mulher sem muita empatia pelas pessoas mais simples, com os valores bem inquestionáveis, mas ao mesmo tempo ela tem humor e é uma mulher que vive pra aquele marido pra aquela fazenda, mas no fundo tem um controle sobre o marido sobre o filho, ela manda em tudo, mas ao mesmo tempo é uma mulher que fica a serviço da casa, do casamento, acho que ela não tem nada de feminista", explicou sobre Deodora, casada com o Coronel Tertúlio.

Na vida real, Débora Bloch é casada produtor português João Nuno Martins, com quem vive um relacionamento discreto e quase não aparece em público. Contudo, nos últimos dias, a atriz foi fotografada com o amado no show do cantor Caetano Veloso.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Debora Bloch (@deborablochoficial)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!