Renato Góes revela que levou Thaila Ayala 'escondido' para o Pantanal durante gravação da novela

Em coletiva da novela 'Pantanal', ator Renato Góes falou sobre a oportunidade de integrar o elenco da trama e comentou sobre ter levado a esposa para o local

Nataly Paschoal Publicado em 28/03/2022, às 10h30

O ator Renato Góes (35) está no remake de Pantanal e viverá o peão José Leôncio na trama durante a primeira fase.

Na coletiva da novela das nove, o artista contou como foi ser chamado para interpretar um personagem da década de 1990 agora e ainda revelou algumas curiosidades dos bastidores.

Renato Góes em Pantanal

Na trama, Renato Góes será José Leôncio, filho de Joventino (Irandhir Santos), e assumirá o legado do pai após ele sumir na mata.

Sobre a oportunidade de fazer o personagem, o ator contou que ao receber o convite ficou emocionado. "Me tremi da cabeça aos pés, eu sabia que seria um trabalho com uma responsabilidade muito grande, mas enfim veio de uma forma muito magica desde a preparação", disse ele que falou que se preparou indo a fazenda de amigos no Pantanal.

Renato Góes também comentou se já havia assistido à primeira versão e se teve ela como base para fazer seu trabalho. "Assisti agora, com certeza, pega tudo de bom que ele fez, que ele arrasou ne [Paulo Gorgulho], mas também as duas vezes que passou, as duas vezes me marcaram, a hora da abertura ficava com aquilo na cabeça, mas eu fui reviver, fui realmente assistir para entender a dramaturgia, nossa função no mínimo é fazer eles se sentirem homenageados", declarou.

Renato Góes e Thaila Ayala no Pantanal

Além de ter se inspirado para homenagear Paulo Gorgulho (62), o José Leôncio jovem na primeira versão de Pantanal, Renato Góes contou que eles tem muito mais em comum que apenas o personagem.

Ao revelar que levou a esposa Thaila Ayala (35) "escondido" para o Pantanal durante as gravações, o ator comentou que Paulo Gorgulho também fez o mesmo enquanto estava gravando na década de 1990.

"Ela tava grávida de 6 meses, ficou na casa do Almir, Paulo Gorgulho quando foi fazer a primeira versão também levou a mulher dele pra casa do Almir escondido grávida de 6 meses, uma coincidência super legal", revelou.

Renato Góes também comentou sobre de ter visto uma onça no lugar. "A gente ficou la olhando, eu sai, peguei o celular e comecei a filmar, aquela experiencia foi maravilhosa", declarou.