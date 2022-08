Debora Bloch faz rara aparição com o marido, João Nuno Martins

Debora Bloch aparece abraçada com o marido, João Nuno Martins, em noite de show de Caetano Veloso

A atriz Debora Bloch (59) fez uma rara aparição ao lado do seu marido, o produtor português João Nuno Martins. Os dois vivem um relacionamento discreto e quase não são vistos juntos em eventos públicos. Porém, eles abriram uma exceção na noite de domingo, 7.

O casal foi visto abraçado e sorridente ao chegar para conferir o show do cantor Caetano Veloso, que fez uma apresentação especial para celebrar seus 80 anos de vida.

Debora e João estão juntos desde 2018, mas raramente surgem juntos em eventos. Atualmente, a atriz está envolvida com as gravações da novela Mar do Sertão, que estreia no dia 22 de agosto no horário das 6 da Globo.

