Debora Bloch presta homenagem para o pai, Jonas Bloch: ''Sol das nossas vidas''

CARAS Digital Publicado em 09/02/2022, às 17h06

Debora Bloch (58) usou as redes sociais nesta quarta-feira, 9, para prestar uma homenagem especial para seu pai.

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou um vídeo com vários momentos ao lado de Jonas Bloch, que completou 83 anos nesta última terça-feira, 8, e comemorou o seu aniversário.

"Ontem, 8 de fevereiro, foi o dia do Sol das nossas vidas! Nosso amor @bloch.jonas", declarou a artista, que confessou que o vídeo foi feito por sua irmã, Deni Bloch. "Copiado da @denibloch parceira no crime", brincou.

Deni também prestou uma bela homenagem ao pai. "Ainda em tempo de registrar esse dia especial no calendário do ano! O dia que esse jovem senhor dá mais uma voltinha em torno do sol. Para quem me pergunta: ele agora está no Rio de Janeiro filmando para mais uma contribuição no cinema nacional. Também tem desenhado a beça porque tem duas exposições agendadas. Das esculturas, pinturas e desenhos de seu mega ateliê em Minas, ele alterna com idas ao Rio para trabalhos de Tv e cinema quando a pandemia deixa", começou.

"A música do vídeo tem tudo a ver porque ele é um pouco como o sol mesmo. Vibrante, dourado, caloroso, cheio de brilho e está sempre iluminando e inspirando quem encontra com tanta energia, força e saúde. Que continue assim! Felicíssimo aniversário @bloch.jonas ! Que voltem os encontros e abraços, as viagens e “tudo o mais”! Te amo!", declarou ela.

