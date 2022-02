Após falar de saudade do ex-marido, Naiara Azevedo revela motivo da separação

No 'Mais Você', Naiara Azevedo falou sobre seu ex-marido e relação de amizade que ainda tem com ele

CARAS Digital Publicado em 09/02/2022, às 10h52

A cantora Naiara Azevedo (32) abriu o jogo sobre o fim de seu relacionamento com o ex-marido Rafael Cabral.

No café da manhã do eliminado no Mais Você, nesta quarta-feira, 09, a sertaneja foi questionada sobre o fim de seu casamento.

Ana Maria Braga (72) aproveitou que Naiara Azevedo havia falado sobre saudade do marido em outro programa e pediu para a artista explicar melhor a questão.

"É porque eu e o Rafa começamos nossa relação como melhores amigos, acabou evoluindo para um relacionamento, quando a gente entendeu que não tava fazendo bem um pro outro decidimos nos separar...", explicou.

"A gente era casado, tínhamos o compromisso de fidelidade um com o outro, mas estávamos vivendo momentos diferentes, não estávamos felizes... diferença que quando estávamos casados tínhamos papel assinado e usávamos aliança, fez parte da minha história não tenho vergonha disso", comentou sobre continuarem amigos e por isso ter sentido falta dele.

Naiara Azevedo no Mais Você

Ainda no programa de Ana Maria Braga, Naiara Azevedo declarou que brothers estão presos a sua própria verdade.

Ela também comentou sobre a crise de identidade que passou dentro do reality e sobre sua amizade com Tiago Abravanel (34).