Big Brother / Fim de jogo!

BBB 22: Eliminada, Naiara Azevedo diz que sentiu falta do ex-marido e chora ao falar sobre participação: ''Senti medo''

Terceira eliminada no BBB 22, Naiara Azevedo analisou sua trajetória no confinamento e revelou que sentiu falta do ex-marido

CARAS Digital Publicado em 09/02/2022, às 07h13

Eliminada, Naiara Azevedo se emociona ao falar sobre trajetória no BBB 22 - Reprodução/Globo