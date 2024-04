Quem são os famosos que estarão no documentário de Davi no Globoplay?

Conforme apurado pela CARAS Brasil, documentário de Davi para a Globoplay contará com trio de famosos que apoiaram o baiano no BBB 24

O documentário de Davi Brito (21), campeão do BBB 24, terá participação de artistas famosos que apoiaram a permanência do baiano dentro do reality da TV Globo. Conforme apurado pela CARAS Brasil, uma das personalidades que aceitaram o convite da emissora foi Leo Santana (36), que diversas vezes mostrou publicamente sua torcida pelo conterrâneo.

Além do marido de Lore Improta, quem também confirmou sua presença no documentário foi o cantor Xanddy Harmonia (44) e Carla Perez (46). Os depoimentos dos famosos estão gravando em sigilo nos Estúdios Globo e pretendem mostrar o quanto o motorista de aplicativo movimentou o público ao seu favor durante três meses.

Em meio a críticas envolvendo a intimidade de Davi, que nos últimos dias causou com o fim do relacionamento com Mani Reggo, muitas pessoas imaginaram que a Globo iria cancelar o documentário. No entanto, a emissora optou apenas por dar uma pausa nas gravações e adiar o lançamento para o dia 8 de maio.

Na manhã desta terça-feira, 23, as gravações foram retomadas e Davi esteve em Cajazeiras, bairro onde nasceu e foi criado. Acompanhado com a equipe do documentário, Davi caminhou pelas ruas e foi assediado por diversos moradores da região. Esbanjando simpatia e com o sorrisão no rosto, ele tirou fotos, abraçou e até ganhou presente de um dos fãs.

Ainda durante a gravação, que aconteceu em Cajazeiras, Davi também visitou a casa de sua mãe, onde ele morou até pouco antes de entrar no BBB 24. O imóvel, inclusive, por muito tempo causou medo na família. Construído próximo a uma encosta, ele corre risco de desabamento.

Quanto a presença de Mani, ainda não há informações se a vendedora de lanches deve aparecer no documentário. Antes da briga, a Globo pretendia mostrar detalhes sobre a relação do casal, que durante os três meses do BBB 24, diversas vezes comentou sobre o desejo de se casar e seguirem juntos.