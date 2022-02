Naiara Azevedo fala sobre Tiago Abravanel: ''Amigo de frequentar a casa do outro''

Em café da manhã no Mais Você, Naiara Azevedo falou sobre sua amizade com Tiago Abravanel

CARAS Digital Publicado em 09/02/2022, às 10h28

Eliminada do BBB 22, a cantora Naiara Azevedo (32) participou o café da manhã no Mais Você com Ana Maria Braga (72) e falou sobre sua participação no reality.

Após disparar que alguns brothers estão presos a sua própria verdade, a sertaneja comentou sobre sua relação com Tiago Abravanel (34).

Ao ser questionada sobre seu grau de amizade com o ator e cantor, Naiara Azevedo revelou que da parte dela ele é um amigo íntimo.

"Amigo de frequentar a casa do outro... Tiago sabe de coisas pessoais, coisas que senti liberdade de compartilhar com ele, da minha parte eu considero um grande amigo... eu só respeito, não é o que eu faria", comentou sobre algumas situações de desentendimento que tiveram na casa.

Naiara Azevedo se sente atacada na casa

Além de falar sobre a confusão de identidade que teve dentro do reality, Naiara Azevedo disse para Ana Maria Braga como se sentiu e relação a alguns brothers no confinamento.

"Comecei a observar alguns olhares, algumas risadinhas, só que eu me sentia culpada de sentir o que eu tava sentindo, pensar aquilo sobre as pessoas, não tinha certeza, ai fui entrando na paranoia e quando penso que não, ganhei o monstro", relembrou o momento que recebeu o castigo.

Sem dormir desde o confinamento no hotel, a cantora explicou como se viu no reality. "Tudo dentro da casa é tudo para tirar do sério, foi virando tudo uma bola de neve, quando recebi o monstro me senti só, me senti humilhada e essas coisas foi me pegando tive... um staff, uma crise de ansiedade, me senti muito envergonha por isso, como se o chão estivesse aberto sobre o meus pés, como se eu estivesse indo tudo contra que eu falei", compartilhou o que pensava naquele momento.