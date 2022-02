No Mais Você, Naiara Azevedo dispara sobre brothers: ''São os donos da verdade''

Em conversa com Ana Maria Braga, Naiara Azevedo comentou sua participação no reality e falou sobre comportamento dos brothers

CARAS Digital Publicado em 09/02/2022, às 09h51

A cantora Naiara Azevedo (32) participou do Mais Você nesta quarta-feira, 09.

Eliminada do BBB 22, a sertaneja contou para Ana Maria Braga (72) como foi participar do reality e comentou sobre o comportamento dos colegas de confinamento.

Ao ser questionada pela apresentadora se os brothers teriam entendido o recado dado por Tadeu Schmidt (47) pelo discurso de eliminação, Naiara Azevedo logo foi direta e deu sua opinião.

"Não entendeu, porque eles não querem entender estão tão presos na verdade deles, no mundo que eles criaram pra eles que eles são os donos da verdade, só eles sabem de tudo, o que mandar de recado pra eles não vai entender...", disse ela.

- BBB 22: Eliminada, Naiara Azevedo diz que sentiu falta do ex-marido e chora ao falar sobre participação: ''Senti medo''

"Eu ouvi algumas coisas, assisti pouquíssimas coisas, eu vejo que algumas têm um coração mais puro mais aberto a entender e outras pessoas na verdade do pouco que eu vi, o que mais consegui sentir é pena e como ser humano problematiza ao seu redor, é só tentar ouvir e entender o outro não julgar o outro...", analisou a cantora.

A confusão de Naiara Azevedo

Também no café da manhã com Ana Maria Braga, Naiara Azevedo falou sobre a crise de identidade que teve dentro do reality, o que a quase fez desistir da disputa.

"Eu achei que tava tudo bem que tava tudo certo, que eu estava preparada, achei que era muito resolvida comigo mesma, sempre fiz terapia, psicólogo, mas de fato em todas essas minhas buscas por autoconhecimento eu de fato, quando fiquei só, quando entrei no confinamento eu descobri que nunca tinha ficado sozinha comigo mesma", explicou.

"Descobri que não sabia sobre a Naiara, só sabia sobre a artista, quando me deparei comigo mesma eu me perguntei o que eu gosto de fazer? entendi que não sabia das minhas vontades próprias, foi o começo da minha confusão", disse o que sentiu.