Tadeu Schmidt é defendido pelo público após respostas grosseiras de brothers

Durante o Jogo da Discórdia no BBB22 desta segunda-feira, 31, Tadeu Schmidt (47) recebeu algumas respostas ríspidas dos participantes e o público se revoltou na internet ao observarem os momentos.

Os telespectadores do reality não gostaram nem um pouco das respostas dadas por Tiago Abravanel (34), Douglas Silva(33) e Vinícius(23) para o apresentador.

Após uma "sabonetada" do neto de Silvio Santos (91), Tadeu Schmidt disse: "Acima de tudo, aqui é um jogo". Em resposta o ator disparou: "Sim. Continuo não dizendo o contrário. Acho que é um jogo a partir das relações”.

Depois disso, Douglas Silva questionou se precisava falar mais alguma coisa durante a dinâmica e os internautas notam um tom grosseiro na forma como o ator falou com o apresentador.

Além dos integrantes do grupo Camarote, o pipoca Vinícius também deu um "fora" no jornalista. Tadeu Schmidt em certo momento se meteu e falou para o brother: "Mas vai botar, né?". Em resposta, Vinicius disparou: “Obviamente. Eu tô com ele na mão…".

Tadeu Schmidt dá bronco nos brothers

Na última eliminação do BBB22, Tadeu Schmidt deu uma bronca nos brothers. O discurso do apresentador deu o que falar dentro e fora da casa.